¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¼å¤¤¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¡¡»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê15¡Ë ÀéÍÕ¡¦¹âÎð½÷À»¦³²»ö·ï¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
ÀéÍÕ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¹âÎð½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø3Ç¯¤Î15ºÐ¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¼å¤¤¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø3Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê15¡Ë¤Ïº£·î11Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¼ãÍÕ¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤à¹â¶¶È¬À¸¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤ÎÇØÃæ¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¤Æ¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î»É¤·½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1¤«½ê¤Ï¿´Â¡¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÏÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÈÄí´Ä¶¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¯Ç¯±¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¼å¤¤¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤È»÷¤¿ÆÃÄ§¤Î¿ÍÊª¤¬»ö·ï¤Î5»þ´ÖÁ°¤«¤é×Ñ×Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÄÌ¤êËâÅª¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£