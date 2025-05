MBA留学生向け！キャリアインキュベーション「MBA2027壮行会」

キャリアインキュベーションは、2025年6月10日(火)・11日(水)に、MBA留学生を対象としたオンラインイベント「MBA2027壮行会」を開催。

日時 : 2025年6月10日(火)、11日(水)18:00〜21:40(予定)

形式 : オンライン開催(ZoomまたはTeamsを使用)

対象 : MBA2027および2026の皆様(参加無料/定員100名)

申込締切 : 2025年6月3日(火)

基調講演では株式会社ベイシア 代表取締役社長・相木 孝仁氏を迎え、経営者キャリアとMBAの関係について語っていただきます。

また、留学経験者によるパネルディスカッションや、コンサル・投資銀行・PEファンドなどMBAホルダーの採用に積極的な各業界の企業との個別セッションも実施予定です。

留学前の情報収集とキャリア形成を支援する場として、毎年多くの参加者から好評を得ている本イベントに、2025年もぜひ参加してください。

■プログラム内容(一部抜粋)

【6月10日(火)】

18:00〜18:45 基調講演「経営者キャリアにおけるMBA経験の意義」

登壇者:相木 孝仁 氏(株式会社ベイシア 代表取締役社長)

【6月11日(水)】

18:00〜18:45 MBA留学経験者によるパネルディスカッション

登壇者:

・鈴木 紀貴 氏(カーライル・ジャパン・エルエルシー)

・K. Nakaoka 氏(ティーキャピタルパートナーズ)

・和田 悠佑 氏(ベイン・アンド・カンパニー)

【両日共通】

18:50〜21:40 企業別セッション(各社30分)

参加予定企業:ベイン・アンド・カンパニー、Monitor Deloitte、ゴールドマン・サックス証券、アドバンテッジパートナーズ、インテグラル、カーライル・ジャパン・エルエルシー、ティーキャピタルパートナーズ

