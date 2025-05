愛犬とキャンプを楽しむ！Wan＆Co.「テント、タープ、フードスタンド」3アイテム

ドリームは、愛犬とキャンプを楽しむアウトドアブランド「Wan&Co.(ワンアンドコー)」を立ち上げ、第一弾商品としてテント、タープ、フードスタンドの3アイテムを公式オンラインストアで販売を開始しました。

Wan&Co.「テント、タープ、フードスタンド」3アイテム

<商品基本情報>

商品名 : KAMIKURA -神座-

価格 : 39,800円(税込)

セット内容: 収納袋、テント本体、テントポール6本、テントポール収納袋、

スチールペグ6本、ペグ収納袋

商品名 : KOGURE -小暮-

価格 : 18,480円(税込)

セット内容: 収納袋、タープ本体、ポール(2分割)2本、ポール収納袋、

メインガイロープ2本、サイドガイロープ4本、自在金具8個、

スチールペグ8本、ペグ収納袋

商品名 : GOZEN -御膳-

価格 : 18,700円(税込)

セット内容: ウッドボード2枚、ウッドリッド(蓋)2枚、アイアンレッグ2枚

■犬にとって自然は最高の遊び場

芝生や土の上を動き回ったり、草木の匂いや風を感じたり、自然を体験することはワンコにとって新しい冒険の始まりです。

犬とのキャンプは、飼い主も犬も「非日常」の時間を一緒に楽しむことができ、絆を深めたり、どちらも運動不足解消やストレス解消ができるなど多くのメリットがあります。

Wan&Co.は、愛犬家のキャンパーが企画したこだわりの機能・デザイン・質を兼ね備えた、飼い主にも犬にも安心のキャンプギアをラインナップしました。

KAMIKURA

■愛犬専用の本格ドームテント

小型犬から大型犬まで使えるドーム型の犬用テント「KAMIKURA -神座-」。

人間用のテントにも使用される高級素材シルナイロンを採用。

耐久性・経年劣化に強く、愛犬のひっかきによるダメージも軽減します。

防水性・撥水性に優れているので、キャンプ中の急な悪天候からも愛犬を守ります。

どこからも見えるから安心

■3方向から出入りできるドア+天窓

どの角度からもテント内にいる愛犬の様子を見られるので、飼い主も安心。

小さな天窓は、飼い主がしゃがまずにおやつをあげたり、コミュニケーションをとれるように設計しました。

3つのドアと天窓は、メッシュ、オープン、クローズの3通りができ、気温や用途に応じて使い分けできます。

2WAY仕様

■床面のグランドシートは取り外し可能

遊ぶ時はグランドシートを取り外して「シェルター」に、寝る時は取り付けて「テント」にすることで、昼も夜も使えます。

グランドシートはPVC素材で、土や泥で汚れても水でサッと洗い流せます。

KOGURE

■愛犬専用のヘキサタープ

強い日差しや雨から愛犬を守るタープ「KOGURE -小暮-」。

夏キャンプの暑さ・犬の熱中症対策として、快適な日陰スペースを作ります。

テントと同素材のシルナイロン製で、KAMIKURAがすっぽりと収まるサイズ。

テントとタープをセット使いして過保護張り、小川張りも可能。

愛犬専用のスタイリッシュなキャンプサイトを楽しめます。

GOZEN

■3WAYで使える便利なスタンドラック

愛犬・飼い主ともに使えるフードスタンド&ラック「GOZEN -御膳-」。

フードスタンドは高さがあるので食べやすく、地べたに置くよりも衛生的に食事ができます。

お手持ちのシェラカップにフードや水を入れて使用。

高さは3段階に調節ができ、超小型犬から大型犬まで対応。

ドリップスタンドとして

■格別に美味しいコーヒーを淹れて

キャンパー向けには、コーヒーのドリップスタンドやラックとして使用可能。

リッド(蓋)を外してコーヒードリッパーをセットしたり、ウッドボードにランタンハンガーを取り付けたり、ランプを置いて夜の雰囲気を盛り上げたり、様々なキャンプシーンで活用できます。

Wan&Co.

