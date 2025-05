クエストは、1965年「株式会社京浜計算センター」として創立以来、2025年5月に創立60周年を迎えました。

これを記念し、創立60周年記念サイトを公開しました。

クエスト「創立60周年記念サイト」

クエストは、1965年「株式会社京浜計算センター」として創立以来、2025年5月に創立60周年を迎えた。

これを記念し、創立60周年記念サイトを公開!

周年の節目でステークホルダーの皆様への感謝を表明するとともに、全社員が一丸となって無限大の未来を切り拓いていくという思いを込めています。

■60周年ロゴ

過去から未来へと続いていく同社の「航海」を、波のイメージで表現。

同時に、全体をインフィニティマークのようにデザインし、IT、そしてクエストの「∞(無限大)の可能性」をロゴに込めています。

■周年テーマ

同社が大切にする「おもてなしのあるITサービス」のキーワードである「ありがとう」の思いを、ステークホルダーの皆様へのこれまでの感謝と、これからの未来に向けた意思として表現しました。

「ありがとう」の思い

■周年記念サイトの主なコンテンツ

・ありがとうのご挨拶

クエストに関係する全ての人々へ感謝、そして未来への意志や希望を表現。

・60年の歩み

創業当時から現在に至るまでの写真にAI技術を加え、最新テクノロジーとエンターテインメント要素を取り入れた新しいかたちの社史をお届け。

・目指す未来

現役で活躍する社員にインタビュー。

「会社×未来」、「私×未来」の切り口で6名の社員それぞれの思いを紹介。

・ありがとうのつながり

同社のお客様やビジネスを支えるパートナー企業様のロゴを掲載。

・わたしのクエスト自慢

社員が感じる「クエストのここが好き!」という自慢ポイントを集めました。

■クエストについて

クエストの社名は「探求」「冒険の旅」を意味する“QUEST”に由来。

デジタルの未来をお客様と探求し共創するITカンパニーです。

システムにおけるアプリケーション開発とインフラ構築を、ソリューションを交えて企画構築し、その後の監視、運用・保守まですべてのプロセスをサービスとして提供しています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post “ARIGATOU”の中にあるITの未来に向かって無限大の可能性を描く企業へ!クエスト「創立60周年記念サイト」 appeared first on Dtimes.