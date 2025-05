アメリカのニュースチャンネルCNNが2015年に立ち上げ、2023年にイギリスのメディア企業WhyNowが再始動させた登録者数600超のYouTubeチャンネル「Great Big Story」。

人や文化にフォーカスしたミニドキュメンタリーを公開しているこのチャンネルでは、日本人や日本の文化もたびたび紹介されています。

YouTubeには日本人や外国人に向けて公開されたラーメン紹介動画が無数に存在しています。「Great Big Story」でも日本のラーメンに焦点をあてた動画を公開しています。

How Japan Perfected the Art of Ramen(YouTube)

https://youtu.be/Eh2u7Ap-Z10



過去に100万回以上再生された人気動画数本を再編集して1本にまとめた「How Japan Perfected the Art of Ramen(日本がラーメンという芸術をどうやって完成させたか)」という動画では、北海道の利尻島にある「利尻らーめん味楽」、元祖富山ブラックラーメンの「西町大喜」、富山ブラックラーメンの「富山ブラック麺家いろは」が紹介されています。

数百万回再生された動画の影響力とはどれほどのものか、「富山ブラック麺家いろは」の栗原清店主に話を聞いたところ「お陰様で富山ブラックを目的にご来店される外国人は多くなりました。コロナ前は中国系を中心に東南アジアのお客様が多かったですが、コロナ明けからは明らかに欧米人のお客様が目立って来ました。とは言えここ1年ほどで中国系も増えて来たことで、多くの外国人にご来店頂いています」ということです。

まだそれほど外国人に知られていないラーメン店も、SNSをきっかけに「来店客の多くが外国人観光客」という状況になるかもしれません。

富山ブラック麺家いろは

https://www.menya-iroha.com/[リンク]

※画像:富山ブラック麺家いろは提供

(執筆者: 6PAC)