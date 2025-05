BTS・JIN、女優シン・セギョンと静かに見つめ合う…胸を締め付ける新曲MVティーザー公開

BTS・JINが心に響く映像でカムバックへの期待を高めている。

5月14日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルに、JINの2ndミニアルバム『Echo』のタイトル曲『Don’t Say You Love Me』のミュージックビデオティーザーが公開された。

映像の中でJINは、大勢の人々の中を1人で歩いている。その歩みは次第に遅くなり、やがて立ち止まる。視線の先には、かつての恋人役を演じる女優シン・セギョンの姿が。 言葉は交わさずただ見つめ合う2人の視線が交差するその瞬間、切なさが漂い、見る者の胸を締め付けるような余韻を残した。

(写真=BIGHIT MUSIC)ミュージックビデオティーザー

約37秒の短い映像の中で、JINは愛にまつわる複雑で繊細な感情を凝縮して表現し、深い感動を与えている。

ティーザー映像に挿入された叙情的なメロディーもまた、印象的だ。静かに流れるピアノの伴奏に続き、映像の終盤に響く「You just gotta let me go(ただ僕を手放して)」という歌詞と、JINの力強くも繊細な歌声が、ファンの胸を打つ。

タイトル曲『Don’t Say You Love Me』は、シンプルなサウンドと抑制された構成が寂しげな雰囲気を醸し出すポップジャンルの楽曲。恋人との関係が崩れていく中で感じる痛みと、それでも簡単には手放せない心情を描いている。

なお、JINの2ndミニアルバム『Echo』は、人生のさまざまな瞬間がそれぞれ異なる“響き(echo)”として広がっていく様子を描いた作品。 『Don’t Say You Love Me』をはじめ、『Nothing Without Your Love』『Loser(feat. YENA)』『Rope It』『With the Clouds』『Background』『To Me, Today』の全7曲が収録されている。

(記事提供=OSEN)

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。