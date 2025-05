アルゼンチン・プリメーラ・ディビシオンで驚愕のゴールが生まれた。



CAインデペンディエンテ対インデペンディエンテ・リバダビアの試合は1-0でCAインデペンディエンテが勝利したが、決勝点となった57分のゴールが驚きだと話題を集めている。決めたのはMFサンティアゴ・モンティエル。コーナーキックの場面で、ゴール前からのクリアボールに反応したモンティエルは、ペナルティエリア外からバイシクルシュート。GKもこれには反応できなかった。





