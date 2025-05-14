¡Ö´Ø·¸Àµ¾ï²½¤ØÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐ¥·¥ê¥¢À©ºÛ¤ò²ò½ü¤Ø¡¡14Æü¤Ë»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤È²ñ¤¦Í½Äê¡¡À©ºÛ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
ÃæÅì¤òÎòË¬Ãæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢µîÇ¯¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¥·¥ê¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ò¶á¤¯²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤Ï¥·¥ê¥¢¤¬°ÎÂç¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ê¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤ÎÄä»ß¤òÌ¿¤¸¤ëÍ½Äê¤À¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤òË¬ÌäÃæ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤Ç±éÀâ¤·¡¢¡Ö¥·¥ê¥¢¤È¤Î´Ø·¸Àµ¾ï²½¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢ÂÐ¥·¥ê¥¢À©ºÛ¤ò²ò½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂÐ¥·¥ê¥¢À©ºÛ¤ÏÆÈºÛÅª¤À¤Ã¤¿¥¢¥µ¥ÉÁ°À¯¸¢»þÂå¤Ë²Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯12·î¤ËÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥·¥ê¥¢¤Î¥·¥ã¥é¥¢»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤È14Æü¤Ë²ñ¤¦Í½Äê¤Ç¡¢À©ºÛ²ò½ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¡Ê¡Ø¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¹ç°Õ¡Ù¤Ë¡Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢ÃæÅì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂè°ì¼¡À¯¸¢»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃç²ð¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈUAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ê¤É¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤¬¹ñ¸ò¤òÀµ¾ï²½¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ö¥é¥Ï¥à¹ç°Õ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¶á¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ì´¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤Î¼Â¸½¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±éÀâ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¹ÄÂÀ»Ò¤È²ñÃÌ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
6000²¯¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½88Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤ä·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«À½¤ÎÉð´ï¤ÎÇäµÑ¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î1420²¯¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½21Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£