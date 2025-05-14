ゆりにゃプロデュースアイドル「Pretty Chuu」メンバー6人発表「女の子のかわいいをぎゅっと詰め込んだ」【プロフィール】
【モデルプレス＝2025/05/14】TikTokクリエイター・YouTuberのゆりにゃがプロデュースするアイドル「Pretty Chuu」のメンバーが13日、お披露目された。
【写真】ゆりにゃプロデュースアイドル「かわいい」6人が集合
グループの公式X（旧Twitter）にて「ゆりにゃプロデュースアイドルPretty Chuu全体アー写公開」と6人のメンバービジュアルを解禁。齊藤千夏・白咲りこ。・天宮しゅな・谷川聖・望月もも・白愛ゆあの6人それぞれのアーティスト写真と紹介動画も公開されている。
https://twitter.com/modelpress/status/1922273811791004125
同日、ゆりにゃは自身の公式X（旧Twitter）にて「この度、ゆりにゃはアイドルをプロデュースする事になりました」と報告。「女の子のかわいいをぎゅっと詰め込んだ魔法のように輝くアイドルグループ」とコンセプトを伝えていた。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1922215545950044574
https://twitter.com/modelpress/status/1922215284926001409
・齊藤千夏
担当カラー：ライトブルー
生年月日：2005年7月14日
生意気シンデレラ
https://twitter.com/modelpress/status/1922222941653090531
・白咲りこ。
担当カラー：ホワイト
生年月日：2002年3月6日
すやすや天使
https://twitter.com/modelpress/status/1922230877683126356
・天宮しゅな
担当カラー：ピンク
生年月日：2006年1月6日
きゅるきゅるかわいい
https://twitter.com/modelpress/status/1922239358955905269
・谷川聖
担当カラー：パープル
生年月日：2000年12月26日
クールビューティー
https://twitter.com/modelpress/status/1922250086249107668
・望月もも
担当カラー：オレンジ
生年月日：2006年10月29日
もちもちほっぺ
https://twitter.com/modelpress/status/1922253147033997350
・白愛ゆあ
担当カラー：イエロー
生年月日：1999年7月8日
わがままフェアリー
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【写真】ゆりにゃプロデュースアイドル「かわいい」6人が集合
◆ゆりにゃプロデュース「Pretty Chuu」メンバーお披露目
グループの公式X（旧Twitter）にて「ゆりにゃプロデュースアイドルPretty Chuu全体アー写公開」と6人のメンバービジュアルを解禁。齊藤千夏・白咲りこ。・天宮しゅな・谷川聖・望月もも・白愛ゆあの6人それぞれのアーティスト写真と紹介動画も公開されている。
同日、ゆりにゃは自身の公式X（旧Twitter）にて「この度、ゆりにゃはアイドルをプロデュースする事になりました」と報告。「女の子のかわいいをぎゅっと詰め込んだ魔法のように輝くアイドルグループ」とコンセプトを伝えていた。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1922215545950044574
◆「Pretty Chuu」メンバー一覧
https://twitter.com/modelpress/status/1922215284926001409
・齊藤千夏
担当カラー：ライトブルー
生年月日：2005年7月14日
生意気シンデレラ
https://twitter.com/modelpress/status/1922222941653090531
・白咲りこ。
担当カラー：ホワイト
生年月日：2002年3月6日
すやすや天使
https://twitter.com/modelpress/status/1922230877683126356
・天宮しゅな
担当カラー：ピンク
生年月日：2006年1月6日
きゅるきゅるかわいい
https://twitter.com/modelpress/status/1922239358955905269
・谷川聖
担当カラー：パープル
生年月日：2000年12月26日
クールビューティー
https://twitter.com/modelpress/status/1922250086249107668
・望月もも
担当カラー：オレンジ
生年月日：2006年10月29日
もちもちほっぺ
https://twitter.com/modelpress/status/1922253147033997350
・白愛ゆあ
担当カラー：イエロー
生年月日：1999年7月8日
わがままフェアリー
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