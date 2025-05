【2025年4月あみあみフィギュア月間ランキング】 5月14日 公開

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の、2025年4月フィギュア予約ランキングを発表した。

本ランキングは、4月1日から4月30日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ(予約数・金額など)を元に構成したもの。

今回1位に輝いたのはHobby sakuraの「勝利の女神:NIKKE ドロシー 1/7スケール 完成品フィギュア」。2位は、アルターの「ブルーアーカイブ トキ(バニーガール) メモリアルロビーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア」、3位はKADOKAWAの「KDcolle 『魔法少女にあこがれて』 ロコムジカ 1/7スケール 完成品フィギュア」がそれぞれランクインしている。

フィギュア予約ランキング

第1位:「勝利の女神:NIKKE ドロシー 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:Hobby sakura

原作名:「勝利の女神:NIKKE」

発売予定月:2026年1月

参考価格:豪華版 28,050円/通常版 25,850円

※画像は「豪華版」のもの

第2位:「ブルーアーカイブ トキ(バニーガール) メモリアルロビーVer. 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:アルター

原作名:「ブルーアーカイブ」

発売予定月:2026年4月

参考価格:25,080円

第3位:「KDcolle 『魔法少女にあこがれて』 ロコムジカ 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:KADOKAWA

原作名:「魔法少女にあこがれて」

発売予定月:2026年3月

参考価格:特装版 24,750円/通常版 22,000円

※画像は「特装版」のもの

第4位:「ブルーアーカイブ『プラナ』 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:GOLDENHEAD+

原作名:「ブルーアーカイブ」

発売予定月:11月

参考価格:23,650円

第5位:「RPG-01SP サキュバス ラスティア フェーズ・ツー 1/12スケール 完成品アクションフィギュア」

メーカー:蝸之殼Snail Shell

発売予定月:8月

参考価格:7,700円

第6位:「RA-03 パンツァーバニー アンネリーゼ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア」

メーカー:蝸之殼Snail Shell

発売予定月:11月

参考価格:5,720円

第7位:「ブルーアーカイブ -Blue Archive- 角楯カリン(バニーガール) 1/7スケール 完成品フィギュア」【ピックアップ】

メーカー:マックスファクトリー

原作名:「ブルーアーカイブ」

発売予定月:2026年5月

参考価格:23,800円

第8位:「ファイナルファンタジーXIII ライトニング 1/6.5スケール 完成品フィギュア」

メーカー:スクウェア・エニックス

原作名:「ファイナルファンタジーXIII」(「ファイナルファンタジー」シリーズ)

発売予定月:2026年3月

参考価格:29,700円

第9位:「勝利の女神:NIKKE DORO ドロシー 完成品フィギュア」

メーカー:グッドスマイルアーツ上海

原作名:「勝利の女神:NIKKE」

発売予定月:10月

参考価格:1,500円

第10位:「rurudo氏 『ハツネ・THUMB CUFFS Ver.』 1/6スケール 完成品フィギュア」

メーカー:Pink・Charm(ピンクチャーム)

発売予定月:9月

参考価格:26,800円

第11位:「SSSS.GRIDMAN 宝多六花 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:アルファマックス

原作名:「SSSS.GRIDMAN」(GRIDMAN UNIVERSE「グリッドマン」シリーズ)

発売予定月:2026年1月

参考価格:17,380円

第12位:「あおぎり高校 エトラ 1/7スケール 完成品フィギュア」

ブランド:あみあみ×AMAKUNI

発売予定月:11月

参考価格:26,950円

第13位:「BUNNY RAPID ACTION SQUAD Guardian・エレーナ 1/12スケール 可動フィギュア」

メーカー:溯行Sushing

発売予定月:11月

参考価格:8,100円

第14位:「HIMEHINA 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:コトブキヤ

発売予定月:12月

参考価格:39,600円

第15位:「勝利の女神:NIKKE DORO シンデレラ 完成品フィギュア」

メーカー:グッドスマイルアーツ上海

原作名:「勝利の女神:NIKKE」

発売予定月:10月

参考価格:1,500円

第16位:「『WOLF-MASTIFF FORCE 鴉侍』 1/9スケール シームレスアクションフィギュア

ブランド:大漫匠アニメスター

発売予定月:2026年1月

参考価格:13,200円

第17位:「ウマ娘 プリティーダービー トランセンド 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:ファット・カンパニー

原作名:「ウマ娘 プリティーダービー」

発売予定月:2026年2月

参考価格:27,800円

第18位:「もんむす・くえすと! ぱらどっくすRPG 『アルマエルマ illustration by クール教信者』 1/7スケール 完成品フィギュア」

メーカー:アリスグリント

原作名:「もんむす・くえすと!」

発売予定月:2026年9月

参考価格:あみあみ限定版 各31,130円/通常版 30,580円

第19位:「S.H.MonsterArts ゴジラ (2000) 『ゴジラ×メガギラス G消滅作戦』」

メーカー:BANDAI SPIRITS

原作名:「ゴジラ×メガギラス G消滅作戦」(「ゴジラ」シリーズ)

発売予定月:9月

参考価格:12,100円

第20位:「勝利の女神:NIKKE ベイ 1/4スケール 完成品フィギュア」

メーカー:フリーイング

原作名:「勝利の女神:NIKKE」

発売予定月:9月

参考価格:44,000円

(C)SHIFT UP CORP.

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)小野中彰大・竹書房/魔法少女にあこがれて製作委員会

(C)2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

(C) SNAIL SHELL

(C) Oh-ami Inc.