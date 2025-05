ディズニーが、大人気作品『アナと雪の女王』の世界観を楽しめる夏季キャンペーン「DISNEY FROZEN SUMMER(ディズニー フローズン サマー)」を全国で開催中。

夏に最適な「アナと雪の女王」デザインのお出かけグッズや涼やかグッズが展開されています☆

ディズニー『アナと雪の女王』夏季キャンペーン「DISNEY FROZEN SUMMER」まとめ

ディズニーが2025年4月より全国で開催している、『アナと雪の女王』の世界観を楽しめる夏季キャンペーン「DISNEY FROZEN SUMMER(ディズニー フローズン サマー)」

キャンペーンでは、夏に最適な『アナと雪の女王』デザインのお出かけグッズや涼やかグッズが展開されています。

また「DISNEY FROZEN SUMMER」をより楽んでもらえるよう、X(旧Twitter)では、ディズニー・オン・アイスの公演チケットが当たるリポストキャンペーンも実施。

暑さが厳しくなる夏に、「氷と雪の世界」をテーマにしたキャンペーンを通じて、爽やかなひとときが提供されます☆

ディズニー・オン・アイス公演チケットプレゼント リポストキャンペーン

応募期間:2025年5月14日(水)11:00〜5月31日(土)23:59

応募方法:ディズニー・ショッピング公式Xアカウント(@disney_shopping)をフォローして、2025年5月14日(水)に投稿されるキャンペーン告知投稿をリポスト

当選者数:5組10名

参加条件:ディズニー・ショッピング公式Xアカウント(@disney_shopping)のフォローおよび、キャンペーン告知投稿のリポスト

当選発表:2025年6月上旬(予定)に当選された方ににDMが発送されます

※応募規約の詳細はキャンペーン告知投稿に記載の規約ページを確認ください

【ディズニー・オン・アイスご招待】

開催日時:2025年7月26日(土)昼公演(開演14:00・終演15:40)

開催場所:東京 有明アリーナ

席種:SS席

お子さんから大人まで楽しめる7月〜9月まで全国10都市で開催する氷の上のミュージカル「ディズニー・オン・アイス」のSS席チケットをプレゼントするリポストキャンペーンをX(旧Twitter)にて実施。

2025年のディズニー・オン・アイスでは総勢60以上のキャラクターが登場するほか、『アナと雪の女王2』も初登場します。

ディズニープリンセスたちが一堂に会するスペシャルパフォーマンスは必見です!

『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『ラーヤと龍の王国』が初登場!ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars” 『ウィッシュ』『アナと雪の女王2』『ラーヤと龍の王国』が初登場!ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars” 続きを見る

ミッキー・ミニー・Snow Man 宮舘涼太登場!ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”記者発表会 ミッキー・ミニー・Snow Man 宮舘涼太登場!ディズニー・オン・アイス “Magic in the Stars”記者発表会 続きを見る

『アナと雪の女王』グッズ

「DISNEY FROZEN SUMMER」では、ファッションやアクセサリー、スキンケア、ホームアイテムや雑貨、おもちゃなどバラエティ豊かにラインナップ。

さらに、暑い夏を涼やか気分で過ごせる暑さ対策グッズなども用意されています☆

マテル・インターナショナル「アナと雪の女王 かさねるおしろシリーズ!エルサ・アナとちいさなダンスホール」

価格:2,750円(税込)

小さなダンスホールと「エルサ」または「アナ」のミニドールがセットになった「アナと雪の女王 かさねるおしろシリーズ!エルサ・アナとちいさなダンスホール」

「アナ」2種と「エルサ」2種の全4種から、いずれか1つが入ったランダム仕様です。

かさねるおしろシリーズ!のお城とも組み合わせることができるので、自分好みにお城をカスタムして楽しむこともできます。

エルサ・アナとちいさなダンスホール!マテル ディズニー「アナと雪の女王 かさねるおしろシリーズ!」 エルサ・アナとちいさなダンスホール!マテル ディズニー「アナと雪の女王 かさねるおしろシリーズ!」 続きを見る

Attenir(アテニア)『スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ〈リフレシングシトラスの香り〉』限定デザイン

グッズ名・価格:

・『スキンクリア クレンズ オイル 〈無香タイプ〉』限定デザイン 各1,980円(税込)

・『ドレススノー ローション』限定デザイン 4,070円(税込)

・『ドレスリフト ローション』限定デザイン 3,740円(税込)

発売日:2025年5月19日(月)

アテニアの人気スキンケグッズ3種から『アナと雪の女王』の限定デザインが登場。

ラインナップは薬用美白・エイジングケアライン「ドレススノー」、薬用エイジングケアライン「ドレスリフト」、そしてアテニア大人気商品のオイル状クレンジング「スキンクリア クレンズ オイル」の3種類。

きらめきとワクワクが溢れる、今だけの世界が楽しめる限定ボトルです☆

人気スキンケアグッズの『アナと雪の女王』パッケージ!アテニア「ディズニー」限定デザインボトル 人気スキンケアグッズの『アナと雪の女王』パッケージ!アテニア「ディズニー」限定デザインボトル 続きを見る

スモール・プラネット「ディズニー フローズン アート コレクション BY 中川翔子/ステンレスボトル」

価格:4,799円(税込)

「エルサ」や「アナ」「オラフ」の印象的なシーンを中川翔子さんのオリジナルのかわいいイラストで表現したステンレスボトル。

ボトル全体に「エルサ」「アナ」「オラフ」のデザインがぐるっと描かれています。

全面にスケートと戴冠式のデザイン両方が入っているのもポイントです。

スケーター「涼感リングM」

価格:2,640円(税込)

やさしくひんやり、28℃以下で自然凍結できるネッククーラーの『アナと雪の女王2』デザイン。

「エルサ」や「オラフ」、火の精霊「サラマンダー」たちが総柄でプリントされています。

熱中症対策やアウトドアで大活躍してくれるグッズです。

モリシタ「冷感シートクッション」

価格:3,080円(税込)

ひんやり冷たい接触冷感素材を使用した「冷感シートクッション」

背中合わせになった「エルサ」と「アナ」、笑顔の「オラフ」がプリントされています。

反面では「エルサ」「アナ」「オラフ」の総柄アートが楽しめます。

モリシタ「クールブランケット」

価格:2,640円(税込)

ひんやり冷たい接触冷感素材が体をクールダウンしてくれるブランケット。

涼やかなライトブルーを基調にしたカラーリングもポイントです。

様々なポーズをとる「アナ」や「エルサ」「オラフ」がかわいい☆

ABC-MART「HAWKINSジェリー FROZEN WHITE/ジェリー FROZEN BLUE」

価格:各3,190円(税込)

軽量かつソフトで靴下でも素足でも履きやすいメリージェーンサンダル。

インソールには「エルサ」と「アナ」のプリントが左右にそれぞれ配置されています。

脱ぎ履きのしやすいマジックテープ・ワンベルト仕様です。

『アナと雪の女王』の限定グッズがもらえる!エービーシー・マート「HAWKINS ディズニーフェア」 『アナと雪の女王』の限定グッズがもらえる!エービーシー・マート「HAWKINS ディズニーフェア」 続きを見る

リトル・マーサ 名古屋店「Disney Plan / Frozen」

価格:198,000円(税込)

リトル・マーサ 名古屋店では、家族や友人と一緒に撮影もできる『アナと雪の女王』のドレスプランを展開。

衣裳や衣裳小物、ヘアメイク、撮影小物が用意されているのはもちろん、着付けや撮影なども楽しめます。

THE KISS「ディズニー アナと雪の女王 / シルバー ネックレス」

価格:各16,500円(税込)

雪の結晶のモチーフを取り入れたシルバーネックレス。

ブルーストーンを使用した、プレゼントにもおすすめのジュエリーです。

2025年の夏を涼しく過ごせるよう、準備をするのにおすすめの『アナと雪の女王』キャンペーン。

ディズニーが実施している『アナと雪の女王』夏季キャンペーン「DISNEY FROZEN SUMMER」の紹介でした☆

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『アナと雪の女王』と一緒に爽やかな夏を!ディズニー「DISNEY FROZEN SUMMER」キャンペーンまとめ appeared first on Dtimes.