Cybertech Singapore Pte.Ltd.とナノオプト・メディアは、2025年9月4日(木)ホテルニューオータニ東京にて、世界のセキュリティとビジネスリーダーが集結する国際イベント「Cybertech Tokyo 2025」を開催することを決定し、スポンサーの募集を開始しました。

Cybertech Tokyo 2025

会期 : 2025年9月4日(木)

会場 : ホテルニューオータニ東京(東京都千代田区紀尾井町)

主催 : Cybertech Singapore Pte.Ltd.

運営 : 株式会社ナノオプト・メディア

来場予定者数: 2,000名

このイベントは、グローバルなサイバーセキュリティのトレンドと最先端テクノロジーを紹介する国際会議・展示会として日本では2017年に初開催され、世界各国の意思決定者が集結し、新たなビジネスチャンスを創出する場を提供しました。

今回はコロナ禍による中止を挟んで初の開催となり、国内4回目の開催となります。

●今回のイベントの特徴

・国内外のトップリーダーが集結:政府、産業界、アカデミアの要人が登壇

・展示エリアでは最新技術を披露:IoT、AI、Fintech、航空、電力、重要インフラ分野のセキュリティ製品が集結

・スタートアップから大企業まで:多彩な出展企業が最前線の技術とソリューションを紹介

●カンファレンストピック(予定)

・サイバー航空セキュリティ

・クラウドセキュリティとコンプライアンス

・サイバーセキュリティの専門スキル

・デジタルトランスフォーメーション(DX)

・金融セキュリティ、IoT・5G・通信技術

・次世代テクノロジー、スマートシティ、サプライチェーン

・OT(制御技術)と重要インフラの保護、法規制

・量子コンピューティングとその課題

・AIが支えるサイバーセキュリティ/サイバーセキュリティが支えるAI

・生成AIとディープフェイク

●同時開催フォーラム

イスラエルを代表する主要な商業港の一つであるアシュドッド港の提供で関係業界の要人が集う特別なフォーラムが同時開催されます。

・国際ビジネスフォーラム - 日本・米国・中東間における新たなビジネスチャンスの創出を目的とした議論の場。

(2025日9月2日、於:リーガロイヤルホテル大阪)

・The Sea of Tomorrow - サイバー新時代における海事業界の課題とビジネス機会をテーマにした国際会議。

(2025年9月4日 於:ホテルニューオータニ東京)

