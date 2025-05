ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、噛み跡のような形のアップリケがアクセントになっている、ディズニーデザイン「デニム刺繍バケットハット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「デニム刺繍バケットハット」スティッチ

© Disney

価格:3,990円(税込)

頭周りサイズ:フリー(約56〜58cm)

つばの長さ:約5.5cm

品質:綿100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リロ・アンド・スティッチ』に登場する「スティッチ」をモチーフにしたバケットハット。

こなれ感のあるデニム素材を使用しているので、コーディネートに合わせやすく、かわいくも、かっこよくも、カジュアルにも被れます!

© Disney

アートはすべて刺繍で表現。

「スティッチ」がロゴを噛むデザインがユニークで、チャーミングな表情にも注目です◎

© Disney

ツバには「スティッチ」の噛み跡のような形のアップリケも☆

細部までこだわりの詰まった、ファンにはたまらないデザインになっています。

© Disney

<素材アップ>

デニム地に洗いをかけているので柔らかな風合いに。

© Disney

裏側は通気性のよいメッシュ素材を使用しています。

ワンタッチテープでサイズ調整が可能なのもうれしいポイント◎

ユニークなデザインが「スティッチ」好きにはたまらない!

噛み跡のような形のアップリケがキュートなアクセントになっている、ディズニーデザイン「デニム刺繍バケットハット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

