自宅で学びの内容を詳しく知れる！日本体育大学医療専門学校「オンラインオープンキャンパス」

日本体育大学医療専門学校は、2025年5月17日(土)にオンラインオープンキャンパスを開催します。

日本体育大学医療専門学校「オンラインオープンキャンパス」

日時 :2025年5月17日(土)14:00〜15:00

開催方法 :オンラインZoomを使用。

参加費 :無料

対象 :高校生、社会人、保護者など

プログラム:・資格紹介(柔道整復コース・歯科衛生コース)

・各学科紹介

・専門学校と大学の違い

・入試説明

【参加方法】

5月15日までに、 https://business.form-mailer.jp/fms/3501065d282244 よりお申込ください。

後日、参加に必要なURLなどの詳細情報をお送りします。

今回のオープンキャンパスは、インターネット環境があればカメラOFFで誰でも、どこからでも参加できるオンライン形式です。

自宅にいながら、医療系国家資格取得を目指す本校の魅力や、学びの内容を詳しく知ることができます。

【特徴】

・日本体育大学グループとして、充実した教育環境

・少人数制できめ細やかな指導

・国家試験合格に向けた万全のサポート体制

・豊富な実習機会による実践力の養成

