自宅で学びの内容を詳しく知れる！日本体育大学医療専門学校「オンラインオープンキャンパス」
日本体育大学医療専門学校は、2025年5月17日(土)にオンラインオープンキャンパスを開催します。
日本体育大学医療専門学校「オンラインオープンキャンパス」
日時 ：2025年5月17日(土)14:00〜15:00
開催方法 ：オンラインZoomを使用。
参加費 ：無料
対象 ：高校生、社会人、保護者など
プログラム：・資格紹介(柔道整復コース・歯科衛生コース)
・各学科紹介
・専門学校と大学の違い
・入試説明
【参加方法】
5月15日までに、 https://business.form-mailer.jp/fms/3501065d282244 よりお申込ください。
後日、参加に必要なURLなどの詳細情報をお送りします。
日本体育大学医療専門学校は、2025年5月17日(土)にオンラインオープンキャンパスを開催。
今回のオープンキャンパスは、インターネット環境があればカメラOFFで誰でも、どこからでも参加できるオンライン形式です。
自宅にいながら、医療系国家資格取得を目指す本校の魅力や、学びの内容を詳しく知ることができます。
【特徴】
・日本体育大学グループとして、充実した教育環境
・少人数制できめ細やかな指導
・国家試験合格に向けた万全のサポート体制
・豊富な実習機会による実践力の養成
口腔健康学科(1)
口腔健康学科(2)
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