東京ディズニーランドにて、2025年4月8日(火)から6月30日(月)まで開催される「ディズニー・パルパルーザ」の第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」

東京ディズニーランドホテルの各レストランでも、スペシャルイベントをモチーフにしたメニューが提供されます。

今回は、2025年5月16日より「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供される「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」後期のスペシャルメニューを紹介していきます☆

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” 」スペシャルメニュー(後期)

提供期間:2025年5月16日〜2025年6月30日

販売店舗:東京ディズニーランドホテル「ドリーマーズ・ラウンジ」

東京ディズニーランドホテル全てのレストランに、「ドナルドダック」が夢に描いたユニークでハチャメチャな世界をイメージしたスペシャルメニューが登場。

「ドリーマーズ・ラウンジ」では、2025年5月16日から「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」後期のスペシャルメニューが提供されます!

ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”スペシャルセット

価格:8,000円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

メニュー:

サンドウィッチ&オードヴル・トウモロコシのムース アヴルーガ添え・アオリイカとキュウリのマリネ・生ハムとカポナータのベーグル・キウイとクリームチーズのテリーヌ・オマール海老とトマトコンソメのヴェリーヌ・チキンとアンディーヴのサラダ 胡麻風味・豆乳のヴィシソワーズ パリ・ソワール風スコーン・オリジナルプレーンスコーン・バナナスコーンパスタ・パンチェッタとペコリーノ・ロマーノのフェットチーネデザート・ウフ・ア・ラ・ネージュとココナッツのパルフェ ブルーベリーソルベコーヒー または 紅茶・別途700円で「季節のプレミアムティー」が注文できます。

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトよりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります

※ご利用時間は120分といたします

「ドナルドダック」をモチーフにしたパスタとアフタヌーンティーのセット。

「ドナルドダック」のくちばしの色でもある黄色がところどころに使われています☆

スタンドの周りには黄色と赤のリボンがあしらわれ、より雰囲気もアップ◎

スタンドの1段目と3段目には旬の食材を使用した見た目も涼やかなサンドウィッチ&オードヴルが、2段目には「ドナルドダック」のファンであるクワッキーダックのバナナスコーンも並びます。

またデザートプレートは、コロンと丸いフォルムが可愛い「ドナルドダック」モチーフの「ウフ・ア・ラ・ネージュとココナッツのパルフェ」と、ソースと一緒にいただく「ブルーベリーソルベ」

クワッキーダックのアートもインパクトたっぷりです!

ディズニー・パルパルーザ“ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!”スペシャルドリンク

価格:各1,600円

提供時間帯:ランチ&スウィーツ/ディナー&カクテル

「ドリーマーズ・ラウンジ」で提供されるスペシャルドリンクは2種類です。

〜ダック!ダック!!ダック!!!〜(画像左)マンゴージュース、カルピス、ヨーグルトドリンク、バニラシロップ、マンゴーピュレ、ソーダ、パイナップルゼリー、パイナップル、銀粉

パイナップルのトッピングがユニークで目をひく「〜ダック!ダック!!ダック!!!〜」

「ドナルドダック」をイメージしたドリンクで、マンゴーやカルピス、ヨーグルトドリンクがベースになっています。

ソーダのしゅわしゅわや、パイナップルゼリーの食感も楽しい☆

〜チャーミング・トラブルメーカー〜(画像右)クランベリージュース、グレープジュース、ライムジュース、ブルーシロップ、コーラ、レモンゼリー、チョコレート

「ピート」をモチーフにした「〜チャーミング・トラブルメーカー〜」

鮮やかなブルーとダークなブラウンの2層になっていて、チョコレートで「ピート」の耳を表現。

コーラとレモンゼリーの組み合わせも絶妙で、大人っぽい味わいです!

「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” 」のイベントの世界観を堪能できるパスタとアフタヌーンティーとキュートなドリンク。

東京ディズニーランドホテル/ドリーマーズ・ラウンジ「ディズニー・パルパルーザ “ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!” 」スペシャルメニュー(後期)の紹介でした☆

