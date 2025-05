上品な風合い”のエイジングシダーの2色をラインナップ！東レ建材「リアルデ16 シダータイプ」

外装材メーカーの東レ建材は、本格派木目調サイディング“リアルデ(R)16 シダータイプ”に新色を追加し発売しました。

東レ建材「リアルデ16 シダータイプ」

縦横兼用金具留め品

サイズ :16mm×455mm×3,030mm

カラー :3色

メーカー希望価格※:11,858円(税込)/枚

販売地域 :全国

※表示価格はメーカー希望価格です。

工事費などは含まれておりません。

人気のウェスタンレッドシダーをモチーフに誕生した、リアルデ(R)16 シダータイプ。

“ナチュラルシダー”の経年変化を「より美しく、そしてダイナミックに」表現した“深みのある、落ち着いた風合い”のスモークシダーと“歳月を重ねた、上品な風合い”のエイジングシダーの2色をラインナップ、全3色となりました。

(新色)エイジングシダー

(現行品)ナチュラルシダー

<より自然観をリアルに表現>

・木目と色調が異なる数種類の板をランダム梱包しているため、自然で美しい仕上がりを実現

・一枚ずつ張り上げたようなリアルさを表現した「V溝(細溝)」採用!

<美しい外観を永く保つ>

・雨水などで汚れを浮かせて洗い流す「オートクリーン(R)」機能により、腐食や木汁など経年劣化の心配もなくメンテナンスコストも魅力

「外壁に天然木を採用したいけど、メンテナンスが心配」というお客様からのお声から誕生したリアルデ(R)16 シダータイプ。

住宅スタイルを選ばず、自由な発想で使える外装材です。

