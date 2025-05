『FIBAワールドカップ2027』アジア予選の組み合わせが発表…11月下旬にWindow1開幕

5月13日、カタール・ドーハにて「FIBA バスケットボールワールドカップ 2027」の組み合わせ抽選会が開催。男子日本代表(FIBAランキング21位)は、1次予選で中国代表(同30位)、韓国代表(同53位)、チャイニーズ・タイペイ代表(同73位)の3チームとともにグループBへ配置された。

1次予選は2025年11月24日から2026年7月7日まで、続く2次予選は2026年8月24日から2027年3月2日にかけて行われる。日本は2025年11月28日にチャイニーズ・タイペイ(同73位)と大会初戦を迎え、その後は中国、韓国代表(同53位)とも対戦する予定だ。

1次予選では4チームずつ計4グループがホーム&アウェーで対戦し、各グループの上位3チームが2次予選へ。なお、開催国枠を持つカタール代表(同87位)が所属するグループDでは、上位2チームが最初の予選を突破できる。2次予選では2グループに分けられ、各グループの上位3チーム、カタールがいるグループは4位のチームが「FIBA バスケットボールワールドカップ 2027」に進出する。

予選の組み合わせや大会の概要は以下のとおり。

【予選組み合わせ】



・1次予選



グループA:オーストラリア(7位)、ニュージーランド(22位)、フィリピン(34位)、グアム(88位)



グループB:日本(21位)、中国(30位)、韓国(53位)、チャイニーズ・タイペイ(73位)



グループC:イラン(28位)、ヨルダン(35位)、シリア(71位)、イラク(92位)



グループD:レバノン(29位)、サウジアラビア(65位)、インド(76位)、カタール(87位)



※国名の右横のカッコ内は 2025年3月28日時点のFIBAランキング

【1次予選 スケジュール】



2025年11月28日:日本 vs チャイニーズ・タイペイ



2026年12月1日:チャイニーズ・タイペイ vs 日本



2026年2月26日:日本 vs 中国



2026年3月1日:日本 vs 韓国



2026年7月3日:中国 vs 日本



2026年7月6日:韓国 vs 日本

【大会概要】



・大会名称



FIBA バスケットボールワールドカップ 2027 アジア地区予選

・開催期日



◎1次予選



Window1:2025年11月24日~12月2日



Window2:2026年2月23日~3月3日



Window3:2026年6月29日~7月7日



◎2次予選



Window4:2026年8月24日~9月1日



Window5:2026年11月23日~12月1日



Window6:2027年2月22日~3月2日

・公式サイト



https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-basketball-world-cup-2027-asian-qualifiers