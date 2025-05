大阪府豊中市緑丘にオープン！いかりスーパーマーケット豊中緑丘店

いかりスーパーマーケットは、運営するスーパーマーケットの新店舗「いかりスーパーマーケット豊中緑丘店」(大阪府豊中市緑丘)を2025年5月17日(土)あさ9時30分にオープンします。

いかりスーパーマーケット豊中緑丘店

■「いかりスーパーマーケット豊中緑丘店」店舗概要

店舗名 :いかりスーパーマーケット豊中緑丘店

所在地 :560-0002 大阪府豊中市緑丘4丁目12番10号

電話番号:06-6151-5615

営業時間:9時30分〜21時

定休日 :年中無休

■豊中緑丘店について

「豊中緑丘店」は、北摂で[豊中店(豊中市旭丘)、箕面店(箕面市)、王子店(吹田市山田)、高槻店(高槻市真上町)]に続き5店舗目になります。

北摂の中でも豊中緑丘エリアは、阪神神戸エリアの「芦屋」、「西宮」、「神戸」と同じ、高品質のニーズを追求されるお客様が多数お住まいのエリアであり、いかりのコンセプト、魅力を受け入れていただける場所として確信しオープンに至りました。

開放感のあるガラス張りの外観に、いかりの代表的店舗「芦屋店」「夙川店」でも設置している、大型船舶で使用されていた本物の錨のモニュメントを、いかり豊中緑丘店にも設置。

店内は、「青空」の天井に、関西在住イラストレーター「千秋育子(せんしゅうやすこ)」氏により描かれた壁画と、カラフルな色合いの床タイルで高級感溢れる欧州の街並みをイメージした明るい店舗に仕上がっています。

■店内厨房で丹精込めてできたてを提供

いかりの中でも最大の店内厨房を兼ね備えた「豊中緑丘店」。

丹精込めてできたて和洋中の惣菜を種類豊富に用意。

また、本場仕込みの料理人がつくるレストランの味をご家庭でお召し上がりいただけるよう、いかり直営中国料理レストラン「愛蓮」の料理人監修の惣菜など、こだわりを尽くした本格的な味わいをお手軽に楽しめます。

和洋中のお惣菜

■本格コーヒーが香る、くつろぎの空間を提供(喫茶コーナー)

スーパーマーケットでは、あまりお目にかかれない、ホテルや専門店で使用されているコーヒーマシンを導入。

1928年横浜・馬車道で創業したキャラバンコーヒーの高品質なコーヒー豆を使用し、きめ細かで香り高いコーヒーを提供します。

また、いかりのみ取り扱いの神戸市北区限定酪農家の「いかり神戸牛乳」を使った「カフェラテ」は、絶品です。

いかりカフェ ロゴ

喫茶コーナー

■自社製造商品が充実

ご自宅でつくれない美味を、ご自宅で味わってほしいから。

◎和惣菜・洋惣菜・中華惣菜

いかりは、各専門の料理人たちが監修するごちそうを自社でつくっています。

上質で安心・安全な原料素材を使い、自社工場でつくるいかりだけの逸品や新しい味を続々と紹介します。

◎いかり直営中国料理レストラン「愛蓮」の料理人監修の惣菜も紹介します。

本場仕込みの料理人がつくる中華惣菜は、レストランの味をご家庭でお召し上がりいただけるよう用意します。

◎パン

素材にこだわり焼き上げる手づくりパンが、自社工場より毎日運ばれ、次から次へと売場に並びます。

店内で焼き上げるパンもお見逃しなく。

◎洋菓子・和菓子・アイスクリーム

いかりのものづくりの原点は「洋菓子専門店。」

焼菓子やプリンアラモードなどのほか、和菓子もこだわりを追求しています。

充実の自社製造商品

■人生を美味しくする出会いを

本場の本物と呼べる美味しさを。

いかりオリジナルは、ほかにない、喜びのしるし。

◎いかりオリジナル商品

いかりではお客様に喜んでいただくため、自社工場でのオリジナル商品の開発にも力を入れています。

テレビなどで紹介されているホットケーキミックスやアイスコーヒーをはじめ、長年愛されているロングセラーアイテムもたくさんあります。

オリジナル商品

◎いかり直輸入商品

バイヤーが現地を訪れて品質を確かめ、自信を持っておすすめするワインやチーズのほか、日本にないような本場の本物と呼べる美味しさを世界各国で探し求めて輸入。

新たな美味との出会いを提案します。

直輸入商品

■生産者の方々といかりの長年の絆で、選りすぐりの幸を。

いかりのバイヤーは日本各地の産地をめぐり、こだわりを尽くす生産者やその幸と出会い、自信のある食材を品ぞろえしています。

長年の絆による確かな品質と鮮度が、四季折々の食卓を豊かに彩ります。

◎生産者の顔が見える旬の恵み、品質の良い野菜・果物をとびきりの鮮度で

日頃より、いかりが生産者と築いている信頼関係により、味わいや品質を誇る、新鮮な野菜や果物が入荷。

一年中で最も美味しいとされる、それぞれの時期ごとの恵みが届きます。

◎飼育にこだわった牛肉・豚肉・鶏肉

いかり指定牧場で育てられた銘柄牛「山形牛」をはじめ、豚肉や鶏肉も「安心」「安全」「美味」をテーマに上質のお肉を品ぞろえします。

◎全国より新鮮な魚介類をお届けします。

時期や産地を選び抜き、鮮度にこだわった海の幸を各地から仕入れています。

活きのよい鮮魚でつくるお寿司などもにぎりたて、できたてを提供します。

全国の産地からの食材

■お客様をもてなすサービスを大切に

購入の品をより良い状態でお持ち帰りいただけますようレジで「袋詰めサービス」を行っています。

お荷物をお持ちする「ポーターサービス」や「ギフトラッピング」も承ります。

サービスカウンター

■売場マップ

売場マップ

■アクセスマップ

広域MAP

狭域MAP

・公共交通機関(阪急バス 緑丘バス停)を利用ください。

・同店周辺の駐停車は、近隣の方々のご迷惑となるためご遠慮ください。

・満車の場合は、入庫できない場合があります。

・店舗周辺道路は、通学路・生活道路につき、通り抜けはご遠慮ください。

いかりスーパーマーケット ロゴ

