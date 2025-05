あなたのアイデアが商品になる！アトレ松戸「夢のたい焼き総選挙」

アトレ松戸は、くりこが運営する横浜くりこ庵 アトレ松戸店と連携し、「夢のたい焼き総選挙」を、アトレ松戸店限定で開催します。

アトレ松戸「夢のたい焼き総選挙」

・たい焼き総選挙:5月17日(土)〜6月1日(日) ※店頭、WEBから投票可

・商品発売 :6月27日(金)予定 ※製造過程により変更になる可能性があります

2025年4月にショップ店頭とWEBにて実施された「食べてみたい味」アンケートでの総投票数1,209件から、9種類のたい焼きを選抜。

その中から商品化してほしい味を投票する「たい焼き総選挙」を実施します。

総選挙で選ばれたたい焼きは、6月27日(金)から横浜くりこ庵アトレ松戸店で先行発売予定です。

■応募総数1,209件!食べてみたい味アンケート!

4月に実施した「味の募集」では、過去に食べたあの味、実はこんな味のたい焼きを食べてみたい、総菜たい焼きがあってもいいかも!等、お客様の自由な発想で集まった味は841種類でした。

<応募方法>

・アトレ松戸店1階イートインスペースにて紙での募集

・二次元コードよりWEB募集

<応募総件数>

・1,209件

<応募された味の種類>

・841種類

アンケート用紙

■お客様投票は5月17日(土)からスタート

たい焼き総選挙ポスター

<投票期間>

5月17日(土)〜6月1日(日)

応募総数1,209件の中から厳選された9種類の味の中から1位を決定します。

総選挙で1位を獲得したたい焼きは、「夢のたい焼き」として横浜くりこ庵アトレ松戸店にて先行で、6月27日(金)から発売予定です。

<投票方法>

・アトレ松戸店1階イートインスペースにて紙で投票

・二次元コードよりWEB投票

<発売日>

6月27日(金)予定

※製造過程により変更になる可能性があります

■「アトレ松戸」施設概要

施設名 :アトレ松戸

所在地 :千葉県松戸市松戸1181

営業時間:10:00〜21:00

※一部営業時間が異なる店舗があります。

各ショップの営業時間はアトレ松戸HPを確認してください。

構造 :鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 :地上8階

延床面積:約16,821m2

店舗面積:約5,813.28m2(2025年5月14日現在)

店舗数 :78ショップ(2025年5月14日現在)

