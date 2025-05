関連企業の増加数1位はペット・ 育児プラットフォームを展開するワンドット！リスクモンスターチャイナ「第2回中国日系企業の関連企業数」調査結果

リスクモンスターチャイナは、利墨リスモン調べ「第2回中国日系企業の関連企業数」調査結果を発表しました。

リスクモンスターチャイナ「第2回中国日系企業の関連企業数」調査結果

リスクモンスターチャイナは、利墨リスモン調べ「第2回中国日系企業の関連企業数」調査結果を発表。

「利墨リスモン調べ」は、リスクモンスターチャイナが独自に収集した中国の日系企業データベースや業界情報を基に、調査・分析を行ったレポートです。

今回は、2025年3月時点で開示されていた中国全土の法人登記情報をもとに、日本企業が出資する中国企業およびグループ企業26,652社を対象に調査しました。

■中国における日系企業、“維持・拡大”と“縮小・撤退”の二極化が進行

前回調査(2023年11月 「第1回中国日系企業の関連企業数」調査)から約1年半が経過し、中国国内における不動産業の不振や新エネルギー車(EV)の台頭、米国による対中制裁などを背景に、中国市場の経済環境が大きく変化したことを受けています。

調査の結果、日系企業の総数は、26,955社となり、前回調査の27,968社から減少傾向が見られました。

また、中国日系企業と紐づく日本親会社数は9,744社で、前回の10,568社から824社減少しています。

この減少分は、実質的に中国から撤退した日本親会社数に相当し、全体の7.8%を占めています。

しかし、関連企業を持つ日本親会社のうち、前回より関連企業数が増加した企業は805社、減少したのは680社となっており、関連企業数を増やしている企業が多いことが分かります。

一方で、全体の14.3%にあたる日系企業では関連企業数の減少または撤退が進んでおり、中国経済が転換期を迎える中、日系企業の間で「事業規模の維持・拡大をする企業」と、「縮小・撤退に向かう企業」との“二極化”が徐々に進行していると言えます。

■関連企業数ランキング上位は小売・飲食など生活密着型サービス業

関連企業数ランキングにおけるトップ10の企業に大きな変化はなかったものの、細かな順位の変動が見られました。

(表1)

首位は、コンビニエンスストア(以下、コンビニ)を展開する「ローソン」(636社)がキープしており、2位には販売網を強化している「日産自動車」(389社)が前回より順位を1つ繰り上げました。

「すき家」や「はま寿司」などを展開する「ゼンショー」(341社)も着実な出店戦略により3位に浮上しています。

一方、前回2位だった「ファミリーマート」は2024年初めに中国事業の再編を実施し、華東エリア以外のコンビニ事業をパートナー企業の「頂新グループ」に売却した影響で、関連企業数が減少し4位に後退しました。

業種別に見ると、小売業や飲食業といったサービス業が上位を占めており、日系サービス業が中国消費市場で依然として高い支持を集めていることがうかがえます。

ただし、コンビニ3社(「ローソン」「ファミリーマート」「セブン-イレブン」)では直営店からフランチャイズやエリアライセンス方式への転換が進んでおり、関連企業数はそれぞれ減少傾向にあります。

飲食チェーンの「ゼンショー」(341社)、「サイゼリヤ」(267社)は「手頃な価格で高品質なメニュー」が消費者に支持され、新規出店数が閉店数を上回る形で、関連企業数の増加に繋がっています。

一方で、「ユニクロ」「GU」「Theory」などを展開する「ファーストリテイリング」は、中国における戦略を「店舗数拡張」から「既存店舗の効率化」への見直しにより、関連企業数は前回比で7社減少し、乳飲料メーカー「ヤクルト」も市場シェアの低下などを背景に関連企業数が減少しています。

関連企業が多い日本企業ランキング1位〜10位(表1)

※株式会社日立製作所は株式会社日立ビルシステムと統合したため、中国関連企業社数が増加。

■注目はワンドット、ニトリ、マッシュスタイルラボなど成長企業

前回調査と比較した関連企業数の増加数ランキング(表2)では、ペット・育児プラットフォームを展開する「ワンドット」(+99社)が1位となりました。

中国各地にペット用品配送拠点を新設し、事業を急拡大させています。

3位の家具量販店「ニトリ」(+45社)も年間20店舗以上の新規出店を通じ、市場での存在感を着実に高めています。

業種別で関連企業数の増加が特に顕著なのはサービス業であり、ファッション業界からは2社がランクインしました。

6位のデサントはスポーツブランド「ルコックスポルティフ」の中国販売会社を2022年に子会社化し、中国市場での事業拡大を狙い、拠点の新設を進めています。

7位の「マッシュスタイルラボ」は、中国で「SNIDEL」や「LILY BROWN」など婦人服ブランドを運営し、店舗展開を加速させています。

関連企業増加数が多い日本企業ランキング(表2)

■今後の注目ポイント:関連企業数の変化は経営戦略のヒントに

今回の調査から、日系企業全体としては安定傾向が見られる一方、業種や企業によって経営戦略が多様化していることが明らかになりました。

特に、飲食業・衣料関連など内需型のサービス業では、事業拡大の傾向が顕著な企業がある一方、事業縮小や撤退に踏み切る企業もあり、企業ごとの対応方針がより鮮明になっています。

中国は依然として世界有数のマーケットであり、今後もその変化に柔軟に対応する経営戦略が求められます。

中国企業と取引する上で、対象企業の財務状況や経営状況に加え、関連企業数の増減やその動向、重大なリスク要因がないか確認することは、リスクマネジメントの視点から重要な判断材料となります。

[実施概要]

・調査名称 :第2回 中国日系企業の関連企業数調査

・調査方法 :中国における日系企業の法人登記情報に基づく調査

・調査対象時期 :2025年3月時点で開示されていた法人登記情報

・調査対象企業 :中国全土で登記されている日本企業出資の

中国企業及びその傘下企業

・調査対象企業数:26,955社

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 関連企業の増加数1位はペット・ 育児プラットフォームを展開するワンドット!リスクモンスターチャイナ「第2回中国日系企業の関連企業数」調査結果 appeared first on Dtimes.