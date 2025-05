木村拓哉が、7月2日に発売するライブ映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』のティザー映像第2弾を公開した。今回公開となったのは、ダンサブルなナンバー「Cherry Bomb」、久保田利伸作曲のバラードを木村が歌い上げるシーンが印象的な「‘Cause I love you」、詞曲を吉田拓郎が手がけ、ギターロックが冴え渡る「君の空気に触れた瞬間(とき)」の3曲だ。

リリース情報



ライブ映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』2025年7月2日(水)発売特設サイトURL:https://takuya-kimura.jp期間限定Xアカウント:URL:https://twitter.com/nexdes_victor[初回限定盤]BD (1DISC)\8,228税込 / DVD (2DISC) \7,260税込商品番号:BD: VIXL-491 / DVD: VIBL-1187〜1188収録内容・ライブ本編・Special Bonus Track:ツアーファイナルのみ演奏された「雪が降ってきた」収録・Backstage Documentary・デジパック仕様+豪華100Pブックレット付き[通常盤]BD (1DISC) \7,018税込/ DVD (2DISC) \6,050税込商品番号:BD: VIXL-492 / VIBL-1190〜1191収録内容・ライブ本編・Backstage Documentary■ライブ本編収録楽曲OpeningI’ll be there“10 月の恋人たち(Lovers in October)”OFF THE RIPCrazy in loveCherry Bomb‘Cause I love you君の空気に触れた瞬間(とき)Born readyUNIQUEメニューI'll be thereRECIPE心得One Chance!Head ShotNo Night, No StarlightYes,I'mCrazy partyここにいる〜アンコール〜Stay SafeダイナマイトKANSHAしてOne and Only〜ダブルアンコール〜(初回盤のみ収録)(2024.12.25マリンメッセ福岡A館)雪が降ってきた◾️封入特典初回限定盤&通常盤W購入抽選特典応募キャンペーン[キャンペーン内容]木村拓哉映像作品「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」Blu-ray初回限定盤、Blu-ray通常盤(初回プレス分)、DVD初回限定盤、DVD通常盤(初回プレス分)に封入のシリアルコードでご応募いただいた方の中から抽選で、1000名様に「オリジナルレザーパスケース」をプレゼントいたします。ご応募の詳細は商品封入の「キャンペーン応募券」をご覧ください。なおご応募につきましては・Blu-ray初回限定盤またはDVD初回限定盤に封入のシリアルコードAと・Blu-ray通常盤またはDVD通常盤に封入のシリアルコードBの2つのシリアルコードが必要となります。[キャンペーン応募期間]2025年7月1日(火)10:00〜2025年7月6日(日)23:59◾️店舗購入特典木村拓哉7/2発売映像作品「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」をご予約・ご購入の方に、特典「A4クリアファイル」をプレゼントいたします。特典は各店舗・各オンラインショップ毎に先着でなくなり次第終了となりますので、お早めのご予約・ご購入をお願いいたします。一部店舗・オンラインショップでは取り扱いのない場合がございますので、ご予約の際にご確認ください。一部オンラインショップでは、特典付きカートが設定される場合がございます。特典ご希望の方は特典付きカートでのご予約・ご購入をお願いいたします。[対象商品・特典内容]・Blu-ray初回限定盤またはDVD初回限定盤:「A4クリアファイルA」・Blu-ray通常盤またはDVD通常盤:「A4クリアファイルB」※特典は全て先着となります。なくなり次第終了となります。※一部特典対象外の店舗もございます。詳細は店舗へお問い合わせください。