マイクロニードル発想が 化粧水と乳液に進化！Terize「Re:needleシリーズ」

Terizeは、スキンケアブランド「Re:needle(リニードル)」より、シリーズ初の化粧水「Re:needle lotion(リニードル ローション)」および乳液「Re:needle emulsion(リニードル エマルジョン)」を2025年5月14日(水)に発売します。

Terize「Re:needleシリーズ」

これらは、2024年に先行発売された美容液「Re:needle serum(リニードル セラム)」が大きな反響を呼んだことを受け、シリーズとして新たに展開されるものです。

■マイクロニードル発想のアプローチで、日々のスキンケアにプラスαを

Re:needleシリーズは、自分の肌と丁寧に向き合いたいという思いに寄り添うスキンケアライン。

ブランドの特長である“マイクロニードル発想”を軸に、スキンケアの楽しさと、肌をいたわる時間を提供しています。

今回発売されるローションとエマルジョンは、肌なじみにこだわり、毎日のケアの中で心地よく使えるテクスチャー設計に仕上げました。

スキンケアのベースステップとして、うるおいを与え、肌をすこやかに保つことを目的としています。

■美容液の反響から生まれたシリーズ展開

2024年に登場した美容液「Re:needle serum(リニードル セラム)」は、ユニークな“針を感じる”テクスチャーや、使用後の肌なじみの良さが話題に。

SNSや口コミでも関心を集め、多くのお客様から「スキンケアが楽しみになった」「使い続けたい」といった声が寄せられました。

そのような反響を背景に、日常的に使いやすいベーシックアイテムとして、化粧水と乳液の開発がスタート。

導入から保湿までのベースケアをトータルでサポートするラインナップが、ついに完成しました。

Re:needle(リニードル) シリーズイメージ

■こだわりの配合成分で、うるおいに満ちた肌印象へ

Re:needleシリーズは、美容成分の選定にもこだわっています。

共通成分として、CICA(ツボクサエキス)、バクチオール、ヒト幹細胞順化培養液、ヒト脂肪間質細胞エクソソームを配合※1。

針で角質層にうるおいを届けることで、乾燥による肌のゆらぎにアプローチします。

肌本来のうるおい環境に着目したラインナップです。

※1 保湿成分

● Re:needle lotion(化粧水)

4Dヒアルロン酸で保湿、トリプルコラーゲンで持続させる独自配合理論。

さらに年齢肌のミカタであるフラーレン※1とビタミンC※1が肌のハリやツヤをアップし、ふんわりと柔らかい肌へ導きます。

光を味方にする、光活性成分“スピルリナマキシマエキス※2”を配合。

紫外線やブルーライトなどの様々な光を利用して肌をサポートします。

どんな悩みにも「保湿ファースト」なローション

※1 保湿成分 ※2 皮膚コンディショニング成分

● Re:needle emulsion(乳液)

6つの特徴的な植物オイルが相乗効果を生み出すことで水分を閉じ込め、ラメラ型セラミドでバリア機能を助けることでうるおい、キメが整い、肌荒れしにくい肌へ導きます。

さらに年齢とともに減少する皮脂量を、スクワラン※が膜を作り、皮脂膜の役割を果たします。

うるおいをしっかり閉じ込めて「お肌を守る」エマルジョン

※保湿成分

ローション・エマルジョンともに8つのフリー処方:パラベン、エタノール、合成着色料、合成香料、鉱物油、シリコン、キレート剤、紫外線吸収剤

■商品情報

商品名:Re:needle lotion(リニードル ローション)

内容量:100mL

価格 :6,490円(税込)

特徴 :どんな悩みにも「保湿ファースト」なローション

【全成分】

水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、ベタイン、グリコシルトレハロース、ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液、ヒト脂肪間質細胞エクソソーム、バクチオール、加水分解カイメン、フラーレン、リン酸アスコルビルMg、ツボクサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド、スピルリナマキシマエキス、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、水溶性コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解水添デンプン、グリチルリチン酸2K、アラントイン、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、スクロース、PVP、PEG-60水添ヒマシ油、レシチン、フェノキシエタノール、ニュウコウジュ油、オレンジ油、ニオイテンジクアオイ油

商品名:Re:needle emulsion(リニードル エマルジョン)

内容量:100mL

価格 :6,490円(税込)

特徴 :うるおいをしっかり閉じ込めて「お肌を守る」エマルジョン

【全成分】

水、グリセリン、BG、プロパンジオール、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ラウリン酸ポリグリセリル-10、ヒト脂肪由来幹細胞順化培養液、ヒト脂肪間質細胞エクソソーム、バクチオール、加水分解カイメン、ホホバ種子油、アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、バオバブ種子油、コメヌカ油、月見草油、スクワラン、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、スフィンゴ糖脂質、フィトスフィンゴシン、ユズ果実エキス、ツボクサエキス、マデカッソシド、アシアチコシド、グリチルリチン酸2K、アラントイン、アルギニン、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、コレステロール、トコフェロール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、オクチルドデカノール、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ペンチレングリコール、カルボマー、キサンタンガム、セスキオレイン酸ソルビタン、水添レシチン、ラウロイルラクチレートNa、水添リゾレシチン、エチルヘキシルグリセリン、フェノキシエタノール、ニュウコウジュ油、オレンジ油、ニオイテンジクアオイ油

発売日: 2025年5月14日(水)

