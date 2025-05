クラウド対応と直感的な操作で、秘書業務の効率化をサポート！サザンウィッシュ「Radish2」

サザンウィッシュは2025年5月1日に、秘書業務に特化した支援システム「Radish2」をリリースしました。

この製品は、従来の「Radish」を全面リニューアルしたクラウド型システムで、役員秘書の業務に求められる柔軟性・正確性・スピードをサポートします。

■「Radish2」の主な特長

1. 役員スケジュールを一元管理

複数の役員スケジュールを一覧で把握・調整可能。

予定の重複や抜け漏れを防ぎ、業務の精度を高めます。

また、スケジュールだけでなく、お客様対応や贈答履歴など、秘書業務ならではの情報も一元管理。

チーム内での共有や引継ぎもスムーズに行えます。

2. クラウド運用で負担軽減

社内ネットワークに依存せず、セキュアなクラウド環境で運用が可能。

手間のかかるサーバーの管理や保守も不要です。

3. UIを一新し、直感的な操作を実現

現場の声を反映し、操作画面を全面リニューアル。

ITに不慣れな方でも直感的に使える設計で、導入後すぐに活用できます。

「Radish2」は、複数の役員・秘書が在籍する大企業を中心に、高まるクラウド化ニーズに応える形で開発されました。

今後も、現場に寄り添った開発とサポートを通じて、秘書業務の効率化と業務負担の軽減を支援。

