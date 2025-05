米国発のオーディオブランド、SOULは、2023年12月に発売したコンパクトワイヤレスイヤホン S-MICRO10、S-LIVE30の機能を更に進化させた「S-MICRO20」「S-LIVE50」を新たに開発し、2025年5月23日より順次、全国の家電量販店、ECサイトで販売を開始します。

SOUL「S-MICRO20」「S-LIVE50」

米国発のオーディオブランド、SOULは、2023年12月に発売したコンパクトワイヤレスイヤホン S-MICRO10、S-LIVE30の機能を更に進化させた「S-MICRO20」「S-LIVE50」を新たに開発し、2025年5月23日より順次、全国の家電量販店、ECサイトで販売を開始。

AVCTIのマーケティング最高責任者であるサニー・ソは今回発売予定のS-MICRO20、S-LIVE50について以下のように述べています。

「SOULのS-MICRO20、S-LIVE50は完全ワイヤレスイヤホン市場に新風を吹き込んだS-MICRO10、S-LIVE30を進化させた後継機です。

S-MICRO20は、超小型ボディーにイヤホン単体10時間再生、最新BT6.0を装備した完全ワイヤレスイヤホンです。

また、S-LIVE50は、視認性の高いラインLED、外音取込機能、クリアコール機能を装備し更に最新BT6.0を装備しました。

価格もS-MICRO20が税込3,280円、S-LIVE50が税込3,980円と従来機種の価格ラインをキープしました。」

更に進化を遂げたSOULのエントリーモデル2機種、自信を持って市場に投入します。

【S-MICRO20について】

最新BT6.0搭載。

基本性能に特化して重さわずか40gという更なる軽量化に成功しました。

■コンパクトでもイヤホン単体10時間再生

このサイズでイヤホン単体10時間再生を実現(スタンド込みは40時間)

■カラビナ装備で便利に持ち運び

カラビナを標準装備。

カバンやジーンズのポケットにかけて持ち運びできます。

■選べる5色

トレンドカラーからベーシックカラーまで5色を取り揃えました。

(Black White Navy Blue Lavender Mint Green)

■オープンプライス

店頭想定売価3,280円前後(税込)

【S-LIVE50について】

BT6.0搭載。

外音取込機能・デュアルマイククリアコール機能を装備して、更にイヤホン単体9時間再生を実現しました。

■コンパクトな34.5gの軽量設計

コンパクトボディでもSOULの迫力あるサウンドを実現

■外音取込機能

外出時にイヤホンをつけたまま外音が聞こえる外音取込機能標準装備

■デュアルマイクのクリアコール機能

ビデオ会議に最適なクリアコール機能

■生活実用防水 IPX4

小雨でも安心して使えます。

■オープンプライス

店頭想定売価3,980円前後(税込)

【2機種とも2025年5月中旬より順次発売予定】

■販売チャネル(五十音順)

<家電量販店>

・ビックカメラ

・ヤマダデンキ

・ヨドバシカメラ

<ライフスタイルショップ>

・ハンズ

<イヤホン・ヘッドホン専門店>

・e イヤホン

<ECサイト>

・OCN オンラインショップ

・NTTひかりTVショッピング

・楽天市場

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コンパクトな34.5gの軽量設計に!SOUL「S-MICRO20」「S-LIVE50」 appeared first on Dtimes.