便利な小鉢とフタ付きで保存も可能！エジソンママ「くるくるプレート」

エジソンママ「くるくるプレート」

カラー : クローバー グリーン

対象月年齢 : 5ヶ月ごろ〜

メーカー希望小売価格: 2,200円(税込)

「エジソンママ」は、持ちかえの手間なくスムーズにあげやすい「くるくるプレート」を発売。

こうした育児中のリアルな声に応えるべく、「離乳食の“あげやすさ”と“使いやすさ”を両立したプレートを作りたい」という想いから、本商品の開発がスタートしました。

一皿で3品の離乳食をまとめて用意でき、くるっと回転させることで、メニューをスムーズに切りかえながら食べさせられる設計に。

さらに、保存に便利なフタや、月齢に合わせて使い分けられるスプーン2本もセットにすることで、離乳食のスタートから完了期まで、親子に寄り添う工夫を詰め込みました。

毎日の「ちょっとたいへん」を少しでもラクに、そして笑顔のお食事タイムをサポートしたい――そんなエジソンママの想いから生まれた新商品です。

特徴

〈ポイント1:回転式“くるっとプレート”でスムーズに〉

回転式のプレートで、3つのメニューをまとめて持てるので持ちかえの手間いらず。

くるっと回転させて、口の近くでバランスよくあげられます。

〈ポイント2:成長やメニューにあわせて自由にカスタム〉

組み合わせて使える

プレート・小鉢の組み合わせは自由自在。

成長や食事メニューにあわせて調整可能。

〈ポイント3:便利な小鉢とフタ付きで保存もできる◎〉

便利な小鉢が3つ

3つの小鉢にはそれぞれフタ付き。

底にはすり潰しできる凹凸も。

メニュー別に保存もでき、そのまま冷凍・電子レンジOK。

離乳食期の作り置きにも小分けできておすすめ。

〈ポイント4:月齢に応じた離乳食スプーン2本付き〉

セット内容

成長にあわせた形状の離乳食初期・中期スプーン2本つき。

置いた時に先端が浮く設計なので衛生的。

■製品情報

パッケージ

