雪解けが始まり周囲の山並みが湖面に映る景色を楽しめる！立山黒部アルペンルート

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」が誇る絶景のひとつ「みくりが池」の雪解けが間もなく始まります。例年7月中旬にはすべての湖面が現れ、周囲の山並みが湖面に映る景色を見ることができます。

雪解け時期にあわせ、2025年6月1日(日)からは限定カードの配布キャンペーンやスタンプラリーを開催いたします。

「みくりが池」の雪解けについて

「みくりが池」は立山黒部アルペンルートの最高地点・室堂ターミナルから徒歩10〜15分の距離にある絶景スポットで、「北アルプスで最も美しい火山湖」ともいわれています。4月は雪にすっぽりと覆われていますが、徐々に雪解けが進み例年7月中旬にはすべての湖面が現れます。雄大な山々が湖面に映る景色は息をのむほどの美しさです。

※5月14日(水)より、みくりが池の「雪解け情報」を公式サイトやSNSで毎週配信します。

雪解けのみくりが池(2024年6月撮影)

みくりが池雪解け情報(2024年第1報)

【みくりが池関連キャンペーン・グルメ情報】

みくりが池の雪解け時期にあわせ2025年6月1日(日)からは、みくりが池温泉で限定カードを取得できるキャンペーン「見に行こう!みくりが池!」や、「オリジナル絵はがきスタンプラリー」、「おおかみこどもの雨と雪パネル展」を開催。室堂ターミナル・コーヒーショップの「みくりが池ソフト」やみくりが池温泉の「ブルーベリーソフト」といったグルメを一緒に楽しむのもおすすめです。

限定カード「みくりが池カード」

雪解けのみくりが池をイメージした「みくりが池ソフト」

【好評販売中!夏の旅行をお得に楽しめるきっぷ「夏の早割10」】

インターネットきっぷ販売サービス・WEBきっぷでは、10日前までの予約でお得になるきっぷ「夏の早割10」も販売中です。

立山黒部アルペンルートポスター(2025年制作)

【立山黒部アルペンルートとは?】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。富山県の立山駅から長野県の扇沢間はケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動することができ、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2025年度営業期間(予定):4月15日(火)〜11月30日(日)

立山黒部アルペンルート 路線図

