【第63回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日:5月14・15日 小中高校生招待日:5月16日 一般公開日:5月17・18日 会場:ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3丁目1-10) 入場料:無料 ※入場には事前登録が必要

東京マルイは、5月14日より開催しているイベント「第63回 静岡ホビーショー」にて、ガスブローバック「P320 FULL SIZE」を展示している。

本商品は、SIG SAUERが開発した「SIG SAUER P320」を同社のガスブローバックとして再現したもの。「FULL SIZE」と銘打たれており、会場ではリアルに再現された外観やスライドが開いた状態、特許出願中の内部メカなどを確認できる。

また、新型の26連スペアマガジンも展示されている。

