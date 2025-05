結成30周年を迎えるthe brilliant green(略称:ブリグリ)が、1stアルバムであり大ヒット作『the brilliant green』の初アナログレコードを2025年9月17日に発売することを発表した。関連記事: Tommy february6の再評価を考察、TikTokを中心に国内外で注目されている理由 5月13日は、バンドを代表する名曲「there will be love there 〜愛のある場所〜」のリリース記念日。1998年5月13日に発売され、ドラマ主題歌としても大ヒットを記録した同曲は、今なお多くのファンに愛され続けている。

アナログ盤は、2枚組・180グラム重量盤仕様。パッケージは1998年当時のCD初回生産限定盤と同じ素材を使用しLPサイズに大型化、全面をシルバー素材で仕上げたミニマルかつ洗練されたデザインが特徴。 当時のキャッチコピーは「奇跡のようなメロディー、時代を変えるサウンド」。このキャッチコピーは、邦楽と洋楽の垣根を超えるサウンドで注目された彼らのデビューアルバムの魅力を端的に表現している。90年代後半のJ-POPシーンにおいて、ブリグリは新しい風を吹き込んだバンドとして高く評価されてきた。アナログ盤の予約受付は5月13日正午からスタートしている。<リリース情報>the brilliant green『the brilliant green』発売日:2025年9月17日価格:7700円(税込)完全生産限定盤、2枚組、重量盤180ghttps://thebrilliantgreen.lnk.to/1gaP7F=収録曲=1. Im In Heaven2. 冷たい花3. YOU & I4. Always And Always5. Stand by6. MAGIC PLACE7. ”I”8. Baby London Star9. There will be love there 〜愛のある場所〜10. Rockn Rollthe brilliant greenオフィシャルサイトhttps://www.sonymusic.co.jp/artist/thebrilliantgreen/