【週刊少年サンデー 2025年24号】 5月14日 発売 価格:360円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年24号」を本日5月14日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙には、モーニング娘。’25の弓桁朱琴さん、つばきファクトリーの石井泉羽さん、ロージークロニクルの上村麗菜さんの、ハロー!プロジェクト(ハロプロ)に所属する3人が登場。吹奏楽部の先輩後輩に扮して、巻頭グラビアも飾っている。

巻頭カラーには、島本和彦氏の「ヴァンパイドル滾」が掲載されるほか、新連載第2話となる藤田和日郎氏の「シルバーマウンテン」も掲載される。

(C) Shogakukan Inc. 2024 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.