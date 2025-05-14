表紙はハロプロ所属の弓桁朱琴さん、石井泉羽さん、上村麗菜さん！ 「週刊少年サンデー 24号」本日発売
【週刊少年サンデー 2025年24号】 5月14日 発売 価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年24号」を本日5月14日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙には、モーニング娘。’25の弓桁朱琴さん、つばきファクトリーの石井泉羽さん、ロージークロニクルの上村麗菜さんの、ハロー!プロジェクト（ハロプロ）に所属する3人が登場。吹奏楽部の先輩後輩に扮して、巻頭グラビアも飾っている。
巻頭カラーには、島本和彦氏の「ヴァンパイドル滾」が掲載されるほか、新連載第2話となる藤田和日郎氏の「シルバーマウンテン」も掲載される。
少年サンデー24号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) May 13, 2025
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・巻頭カラー!新連載第2話![#ヴァンパイドル滾]
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