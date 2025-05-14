三井松島ＨＤがＳ高カイ気配、上限３１．３％の自己株取得枠設定と実質増配計画を発表

三井松島ホールディングス<1518.T>がストップ高の水準となる前営業日比７００円高の４９９５円でカイ気配となっている。１３日の取引終了後、２５年３月期の連結決算発表にあわせ、取得総数３５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３１．３％）、取得総額２００億円を上限とする自己株式の取得枠を設定したと開示。更に、１対５の株式分割と実質増配計画も公表しており、ポジティブ視されたようだ。



自社株の取得期間は６月２日から２６年６月１日まで。株式分割は今年９月３０日を基準日として実施する。２６年３月期の年間配当予想は株式分割前の水準で２３０円。前期の年間配当は１３０円だった。２６年３月期の業績予想は売上高が前期比８．１％増の６５５億円、最終利益が同３２．９％減の５８億円としている。



出所：MINKABU PRESS