NOMELON NOLEMON、TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌「きえない」配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ミッドナイト・リフレクション」に続き『機動戦士Gundam GQuuuuuuX (ジークアクス)』の2曲目の挿入歌を担当

NOMELON NOLEMON(ノーメロンノーレモン)が、TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX (ジークアクス)』挿入歌として話題の新曲「きえない」を5月15日に配信リリースする。

ボカロ曲「フォニイ」がYouTubeで約6,600万回再生、星街すいせいに楽曲提供した「ビビデバ」がYouTube、ストリーミング共に1億再生を超えるなど、中毒性の高い楽曲で脚光を浴びSNSでバズを巻き起こしているクリエイター・ツミキと、TVアニメ『うる星やつら』OPテーマ曲「バイマイダーリンfeat.みきまりあ、ニト。」を務めたシンガーソングライター、みきまりあによる2人組音楽ユニット、NOMELON NOLEMON。

NOMELON NOLEMONは、2025年1月にTVアニメシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌として「ミッドナイト・リフレクション」をリリースしており、「きえない」で2曲目の挿入歌を務める。

6月22日に東京キネマ倶楽部でワンマンライブ 『DOCUMENTARIUM 2025』を開催することも発表。こちらも要チェックだ。

リリース情報

2025.01.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ミッドナイト・リフレクション」

2025.05.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「きえない」

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX (ジークアクス)』番組サイト

https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/

NOMELON NOLEMON OFFICIAL SNS

X(旧Twitter)

https://twitter.com/NMNL_staff

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCpLKk1TqiGRqLWcR9_ZcNaA

OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/nomelonnolemon_staff/

OFFICIAL TikTok