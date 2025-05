木村拓哉、ライブ映像作品ティザー映像第2弾公開！W購入特典の内容も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ティザー映像では、「Cherry Bomb」「‘Cause I love you」「君の空気に触れた瞬間(とき)」の3曲を公開!

木村拓哉のライブ映像作品『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』より、ティザー映像第2弾が公開された。

今回公開となったのは、ダンサブルなナンバー「Cherry Bomb」、久保田利伸作曲のバラードを木村が歌い上げるシーンが印象的な「‘Cause I love you」、詞曲を吉田拓郎が手がけ、ギターロックが冴えわたる「君の空気に触れた瞬間(とき)」の3曲。

併せて、W購入(初回盤・通常盤)特典の内容も発表となった。気になる特典は、本人と打ち合わせを重ねて出来上がった、ツアーロゴを両面に施した「オリジナルレザーパスケース」。こちらは、初回盤・通常盤に封入のシリアルコード2種を使用して応募、抽選で1,000名に当選する企画となっている。詳細は、商品に封入されている用紙を確認しよう。

リリース情報

2025.07.02 ON SALE

Blu-ray/DVD『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』

特設サイト

https://takuya-kimura.jp

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/35