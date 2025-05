大人も楽しめるヴィンテージ風デザイン！きかんしゃトーマス原作出版80周年記念「niko and ...」コラボ

『きかんしゃトーマス』は「niko and …(ニコアンド)」とコラボレーションした原作出版80周年記念アイテムを2025年5月14日(水)に「niko and …」全店舗と公式WEBストア and STにて発売をします。

きかんしゃトーマス原作出版80周年記念「niko and …」コラボ

原作出版80周年の「きかんしゃトーマス」と「niko and …」の特別なコラボレーションアイテムはきかんしゃトーマスの原作絵本 「The Railway Series(汽車のえほんシリーズ)」からインスピレーションを得た『切手風のスタンプデザイン』『説明書風デザイン』『ヴィンテージのマップ風デザイン』の3種をオリジナルデザインでアイテムに落とし込んでいます。

大人も楽しめるヴィンテージ風デザインでメンズアパレルや生活雑貨を店頭で手に取って楽しめます。

プリントTEE(5,500円税込) サイズ:M/L オフホワイト

プリントTEE(5,500円税込) サイズ:M/L ブラック

プリントTEE(5,500円税込) サイズ:M/L カーキ

■「niko and …」×「きかんしゃトーマス」コラボレーション概要

発売日 : 2025年5月14日(水)10:00〜順次

※生産の都合上、発売日が変更となる場合があります。

取扱い店舗: 「niko and …」全店舗、海外店舗、

公式WEBストア and ST(アンドエスティ)、

ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

※店舗によって発売日が異なる場合があります 。

※商品は10:00以降順次発売

【コラボ商品紹介(一部)】

■ジャガードトートバッグ(3,520円税込)

ジャカード織りの風合い豊かな生地感が魅力のトートバッグ2種

ジャガードトートバッグ(3,520円税込) アイボリー

ジャガードトートバッグ(3,520円税込) ブルー

■ビニール傘(1,540円税込)

ヴィンテージデザインのビニール傘2種

ビニール傘(1,540円税込) ホワイト

ビニール傘(1,540円税込) ブラウン

■コラボ刺繍キャップ(3,960円税込)

カラー別にそれぞれキャラクターネームの刺繍が入ったキャップ3種

コラボ刺繍キャップ(3,960円税込) ライトブルー

コラボ刺繍キャップ(3,960円税込) ブラウン

コラボ刺繍キャップ(3,960円税込) ブラック

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

