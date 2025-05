車に積める荷物の量を増やし、ドライブをぐっと快適に！セイワ「BURNOX」全9アイテム

セイワは、“車内のデッドスペース”になりがちな天井部分を有効活用し、愛車の「収納力」をプラスするキャリアバーシリーズ「BURNOX(バーノクス)」全9アイテムを2025年4月下旬から販売開始しました。

セイワ「BURNOX(バーノクス)」全9アイテム

車に積める荷物の量を増やし、ドライブをぐっと快適にする便利アイテムです。

多彩なニーズに応えるため、キャリアバーシリーズ「BURNOX(バーノクス)」は誕生しました。

車を使った活動をより快適で効率的に、また、仕事・日常の移動・冒険の旅路など様々なシーンで車と共に過ごす時間をより豊かにします。

特長

<アウトドア・小規模配送・ビジネスなどの車種に対応>

軽自動車ながら本格4WD性能を持つスズキ・ジムニー。

室内空間が広く、商用バンとして人気のダイハツ・ハイゼットカーゴとスズキ・エブリイ。

ビジネス・レジャーを問わず多用途なトヨタ・ハイエースと日産キャラバンに対応します。

<車種専用でしっかり取り付けでき、耐荷重設計>

車の加工なしで専用ネジ取り付けができます。

重い荷物も掛けられるように設計された、頑丈な金属製取付具を採用しています。

バーはブラスト研磨とアルマイト加工を重ね、ザラつきのある無骨な表面に仕上げました。

<オプションのハンガータイプを使用で、天井スペースを活用>

天井空間を広く使うことで厚さのある荷物も積むことが可能です。

2本セットで釣竿・サーフボード・スノーボード・折り畳みのはしごなどが車内にしっかり積載可能です。

M・Lサイズを用意しました。

バーの金属部分が荷物に直接当たらないようにするためのクッションを用意しました。

また、サイドバーを使用して荷物を天井に収納できる便利なハンモックタイプのネットを用意しました。

【製品概要】

品番 : IMP319〜IMP326(全7アイテム)

車種専用 サイドバー/ハンガーバー

IMP361・366(2アイテム)

ソフトクッション/ルーフトップネット

希望小売価格: オープン価格(1,980円〜12,800円前後/税込)

発売予定日 : 2025年4月下旬

販売先 : Amazon.co.jp

※掲載写真はすべてイメージです。

掲載写真の色調は実際の商品と多少異なる場合があります。

※ニュースリリース記載の情報(参考価格、仕様、サービスの内容、お問い合わせ先、URL等)は、2025年5月12日現在の情報です。

※仕様は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。

