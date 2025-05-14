１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．６７ドル（＋１．７２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４７．８ドル（＋１９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８６．８セント（＋４８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０１．５０セント（＋２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３６．００セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６７．２５セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．５３（＋５．００）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６３．６７ドル（＋１．７２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２４７．８ドル（＋１９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２８６．８セント（＋４８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０１．５０セント（＋２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３６．００セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６７．２５セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．５３（＋５．００）
出所：MINKABU PRESS