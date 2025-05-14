・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６３．６７ドル（＋１．７２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２４７．８ドル（＋１９．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２８６．８セント（＋４８．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０１．５０セント（＋２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３６．００セント（－４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６７．２５セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．５３（＋５．００）

出所：MINKABU PRESS