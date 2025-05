Kroiが、7月14日より放送のTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールのオープニングテーマとして「Method」を書き下ろしたことが発表された。『SAKAMOTO DAYS』は累計発行部数800万部を突破する大人気作品。元・伝説の殺し屋、坂本太郎が愛する家族との日常を守るために、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。第2クールは坂本太郎(杉田智和)ら坂本商店の面々と、殺連直属の特務部隊“ORDER”、そして謎の殺し屋殺し“✕(スラー/浪川大輔)”が放つ脱獄死刑囚による三つ巴の超絶バトルが描かれている。

「Method」



2025年7月16日(Wed)Release予約:https://lnk.to/Kroi_Method_cdCD+Blu-ray / PCCA.06399 / 4,950円(Tax in)CD+DVD / PCCA.06400 / 4,950円(Tax in)CD Only / PCCA.70585 / 1,100円(Tax in)【CD】01. Method02. Clay03. Method -Instrumental-04. Clay -Instrumental-【Blu-ray / DVD】「Kroi Live Tour 2024-2025 “Unspoil” at PIA ARENA MM(2025.02.01) 」01. HORN02. Psychokinesis03. Network04. Balmy Life05. dart06. Green Flash07. Monster Play08. 明滅09. sanso10. Pass Out11. Shincha12. ぴあアリJAM13. 帰路14. 侵攻15. selva16. Sesame17. Amber18. Hyper19. Fire Brain20.トレンド21. Jewel22. Juden特典映像:Behind The Scenes “Unspoil” at PIA ARENA MM(2025.02.01)Kroi 『Method』特設サイトhttps://special.kroi.net/method/