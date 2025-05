テレビ アニメ『SAK AMO TO DAYS』の第2クールが、 テレビ 東京ほかにて7月14日より全世界同時放送&配信となることが決定。併せて、メインPVが公開された。オープニング・テーマはKroiの「Method」に決まった。本作は、元・伝説の殺し屋・坂本太郎が愛する 家族 との日常を守るため、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋 ソリッド アクションストーリー。第1クールは坂本たちが、謎の人物“✕(スラー)”が放つ強靱(きょうじん)な殺し屋たちを圧倒的な戦闘力と団結力で次々に打ち倒して終幕した。

PV では、坂本太郎( 杉田智和 )ら坂本商店の面々と、殺連直属の特務部隊“ORDER”、そして謎の殺し屋殺し“✕(スラー/ 浪川大輔 )”が放つ脱獄 死刑 囚による三つどもえの超絶バトルが展開。「父親として引けない時がある。大事なものは自分の手で守りたい!」と語る坂本。その言葉は、坂本の怒りと決意を感じさせる。一方、“✕(スラー)”は「おかえり、坂本太郎。尊い正義への一歩だ」と告げる。その言葉の本意とは…。坂本たちが大暴れする日常×非日常も、新たな段階へと突入する。第2クールのオープニング・テーマ「Method」は、Kroiが手掛けたオリジナル楽曲。最強の殺し屋同士が戦う非日常にして日常を、濃密なグルーヴ感と疾走感あるサウンドで盛り上げる。Kroiは「『SAK AMO TO DAYS』の原作を読ませていただいてすぐに、その世界に引き込まれました。我々が担当する第2クールは、個人的に特に好きなシーンがたくさんあって、オープニングという形で関われたことが本当に嬉しいです。日常と戦闘の落差がさらに強くなっていく第2クール。そのコントラストを音でどう描くか考えたとき、快活な日常を表現しつつ、その中にほんの少し、不穏さを感じるフレーズを忍ばせることで緊張感をあえて加えました。当たり前の日々を守ることの重要さや、そこにある幸せに、ふと気づくような瞬間があれば嬉しいです。たくさん聴いてください」とコメントしている。放送&配信開始に先立ち、6月15日、 TOHOシネマズ 新宿にて テレビ アニメ『SAK AMO TO DAYS』第2クール先行上映会が実施される。第12話、第13話の上映に加え、キャスト陣が登壇するトークショーを開催。来場者には限定 ノベル ティも プレゼント される。アニメ『SAK AMO TO DAYS』第2クールは、 テレビ 東京ほかにて7月14日より毎週月曜24時放送、 Netflix にて1話先行配信。