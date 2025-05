「afraid of one’s own shadow」の意味は？自分の影におびえるってどういうこと！？【1分英会話】

正解は「ひどく臆病である」でした!

自分の影にさえおびえるほど、臆病者である人のことを表すフレーズ。

「おびえる」は「be scared of」などで表すことができますが、表現の幅を広げるためにもぜひ「afraid of one’s own shadow」を覚えておきましょう。

「The country is controlled by a leader who seem afraid of his own shadows.」

(その国は、自分の影にもおびえるような臆病なリーダーに支配されていた)