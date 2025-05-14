１４日の主なマーケットイベント １４日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：３０ 豪・四半期賃金指数

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１８：１５ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事がモロッコ中銀のイベントで講演

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１０ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長がニューヨーク連銀のイベントで講演



○決算発表・新規上場など



決算発表：清水建<1803>，長谷工<1808>，鹿島<1812>，オープンＨ<3288>，東レ<3402>，クラレ<3405>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，住友化<4005>，テルモ<4543>，日ペイントＨ<4612>，楽天Ｇ<4755>，ＧＭＯインタ<4784>，三和ＨＤ<5929>，ＳＭＣ<6273>，シスメックス<6869>，京セラ<6971>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，パンパシＨＤ<7532>，リコー<7752>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，三井住友トラ<8309>，三井住友<8316>，東京センチュ<8439>，東急<9005>，西武ＨＤ<9024>，阪急阪神<9042>，ＴＢＳＨＤ<9401>，ＫＤＤＩ<9433>，光通信<9435>，スクエニＨＤ<9684>，富士ソフト<9749>ほか

※海外企業決算発表：シスコシステムズ，騰訊控股（テンセント），鴻海精密工業



出所：MINKABU PRESS