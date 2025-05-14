　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万8300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40779.02円　　ボリンジャーバンド3σ
38932.28円　　ボリンジャーバンド2σ
38300.00円　　14日夜間取引終値
38183.26円　　13日日経平均株価現物終値
37875.15円　　200日移動平均
37772.00円　　5日移動平均
37210.00円　　一目均衡表・転換線
37085.54円　　ボリンジャーバンド1σ
37051.60円　　75日移動平均
36955.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35760.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35238.80円　　25日移動平均
34720.00円　　一目均衡表・基準線
33392.06円　　ボリンジャーバンド-1σ
31545.32円　　ボリンジャーバンド2σ
29698.58円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース