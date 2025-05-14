日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万8300円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40779.02円 ボリンジャーバンド3σ
38932.28円 ボリンジャーバンド2σ
38300.00円 14日夜間取引終値
38183.26円 13日日経平均株価現物終値
37875.15円 200日移動平均
37772.00円 5日移動平均
37210.00円 一目均衡表・転換線
37085.54円 ボリンジャーバンド1σ
37051.60円 75日移動平均
36955.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35760.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35238.80円 25日移動平均
34720.00円 一目均衡表・基準線
33392.06円 ボリンジャーバンド-1σ
31545.32円 ボリンジャーバンド2σ
29698.58円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40779.02円 ボリンジャーバンド3σ
38932.28円 ボリンジャーバンド2σ
38300.00円 14日夜間取引終値
38183.26円 13日日経平均株価現物終値
37875.15円 200日移動平均
37772.00円 5日移動平均
37210.00円 一目均衡表・転換線
37085.54円 ボリンジャーバンド1σ
37051.60円 75日移動平均
36955.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35760.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35238.80円 25日移動平均
34720.00円 一目均衡表・基準線
33392.06円 ボリンジャーバンド-1σ
31545.32円 ボリンジャーバンド2σ
29698.58円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース