ビーコン式で解く！　TOEIC(R) の文法・語彙難問ドリル　 -- 選択肢にすべて前置詞が並んだ「前置詞問題」編【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4択の穴埋め問題形式で文法や語彙の知識が問われます。ハイスコアを獲得するには、上級者の苦手なポイントに的を絞った難問対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、ハイスコアを達成させましょう。



今回取り上げるのは、選択肢にすべて前置詞が並んだ前置詞問題。適切な選択肢を選ぶためには、前置詞が持つイメージを押さえることと、熟語や慣用表現を覚えることが大切です。また、文法的な役割も理解する必要があります。前置詞句(前置詞+名詞)は文の中で形容詞、あるいは副詞の働きをすることを覚えておきましょう。

前置詞問題

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)~(D) から1つ選びましょう。

※英文の訳と解答解説は、問題3の後に掲載しています。

1. Notices will be posted ------- the lobby to let residents of Harmony Natural Apartments know about the upcoming construction work nearby.



(A) on

(B) throughout

(C) among

(D) besides







2. Mr. Gartner went around ------- the office to pick up some materials for his presentation before going on a business trip.



(A) with

(B) for

(C) at

(D) to



3. Breeze Sun Mall will celebrate its grand opening ------- Saturday morning, and both the press and local residents will be welcomed.



(A) in

(B) after

(C) on

(D) along





英文の訳と解答解説

1. 正解(B)

近くで行われる今度の建設工事についてHarmony Naturalマンションの住人に知らせるために、ロビーの至る所にお知らせが掲示されます。

解説 Noticesが主語、will be postedが述語動詞の第1文型SV の文。空所を含む前置詞句は、「お知らせがどのように掲示されるのか」を示す副詞の働きをしている。to不定詞句は、〈let+人+do〉「(人)に~させる」という表現を使って、お知らせを掲示する目的を説明したもの。「マンションの住人に、近くで行われる今度の建設工事について知らせるため」に、「ロビーの至る所にお知らせが掲示される」と考えると文意が通るので、(B)「~の至る所に」が正解。

(A)「~に」や(C)「~の間に」も場所や位置を表すことはできるが、文意が通らない。(D)「~に加えて」はbeside「~の近くに」と混同しないように注意が必要。





2. 正解(D)

ガートナーさんは出張へ行く前に、プレゼンテーション用の資料を取りにオフィスに立ち寄りました。

解説 空所の直前に注目すると、went aroundとある。(D)「~に」を入れると、go around to ~で「~に立ち寄る」という表現になり、「出張へ行く前に、資料を取りにオフィスに立ち寄った」と文意が自然に通る。よって、(D)が正解。

(A)は「~と共に」、(B)は「~に向かって」、(C)は「~に」の意味。それぞれgo with ~で「~に同伴する」、go for ~で「~をしに行く」、go at ~で「~にとりかかる」という表現になるが、ここでは文意が通らない。





3. 正解(C)

Breeze Sunショッピングモールは土曜日の朝にグランドオープンを祝う予定なので、報道陣も地元の住民の皆様もどうぞお越しください。

解説 空所の後ろにはSaturday morning「土曜日の朝」という「時」を表す語句が続いている。morningに対する前置詞としては通常、in the morningのようにinを使う場合が多いが、ここでは「ある特定の土曜日の朝」を指していることに注意。このような場合、前置詞はonが使われる。よって、(C)が正解。

(A)「~に」はin June「6月に」やin 2025「2025年に」、in spring「春に」のように、月や西暦、季節などに対して使われる。(B)は「~の後に」、(D)は「~に沿って」。



TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).

This website is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means LISTENING and READING.



Media Beacon (メディアビーコン)

1999年創業。語学に特化した教材制作会社。TOEIC®、英検®、TOEFL®をはじめとする英語の資格試験から、子供英語、中学・高校英語、英会話、ビジネス英語まで、英語教材全般の執筆・制作を幅広く行う。著書に『TOEIC® L&R TEST ハイスコア獲得最強英単語』(ベレ出版)、『TOEIC® L&Rテスト 全パートをひとつひとつわかりやすく。』(Gakken)などがある。YouTube「ビーコン イングリッシュ チャンネル」・公式LINEにて、英語学習に役立つ情報を配信中。

■「NHKテキスト ラジオビジネス英語 2025年6月号」より

■文 Media Beacon