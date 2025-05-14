14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比100円高の3万8300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8183.26円に対しては116.74円高。出来高は8466枚だった。



TOPIX先物期近は2770.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比1.64ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38300 +100 8466

日経225mini 38315 +115 220035

TOPIX先物 2770.5 -3 18656

JPX日経400先物 25115 -50 939

グロース指数先物 691 -1 356

東証REIT指数先物 売買不成立



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