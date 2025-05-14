　14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比100円高の3万8300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8183.26円に対しては116.74円高。出来高は8466枚だった。

　TOPIX先物期近は2770.5ポイントと前日比3ポイント安、TOPIX現物終値比1.64ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38300　　　　　+100　　　　8466
日経225mini 　　　　　　 38315　　　　　+115　　　220035
TOPIX先物 　　　　　　　2770.5　　　　　　-3　　　 18656
JPX日経400先物　　　　　 25115　　　　　 -50　　　　 939
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　-1　　　　 356
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース