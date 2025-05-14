¸½¿¦¤ÎÉû»ÔÄ¹¤éÃË2¿Í¤òÂáÊá ´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤ »ÔÌò½ê¤Ê¤É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷ ·²ÇÏ¡¦Æ£²¬»Ô
¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Î²þ½¤¹©»ö¤ò¤á¤°¤êÆþ»¥¾ðÊó¤ò»öÁ°¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©Æ£²¬»Ô¤ÎÉû»ÔÄ¹¤éÃË2¿Í¤òÂáÊá¤·¡¢»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö·²ÇÏ¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬Æ£²¬»ÔÌò½ê¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
·Ù»¡¤Ï¤¤Î¤¦¡¢Æ£²¬»Ô¤ÎÉû»ÔÄ¹¡¦ÄÍËÜ±ÑÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤È¡¢Æ£²¬»Ô¤Î·úÀß²ñ¼ÒÂåÉ½¡¦¾®ºäÍµ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê70¡Ë¤òÂáÊá¤·¡¢»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¡¢µîÇ¯¡¢»Ô¤¬È¯Ãí¤·¤¿¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤Î²þ½¤¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÄÍËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¾®ºäÍÆµ¿¼Ô¤ËºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¡¢¤ª¤è¤½6800Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÍËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷»þÂå¤Ë¾®ºäÍÆµ¿¼Ô¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Éû»ÔÄ¹¤ÎÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·Æþ»¥´Ø·¸¤Î½ñÎà¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£