¡ÖÉ×¤Î¥¹¥Þ¥Û¤³¤Ã¤½¤ê¸«¤ë¡©¡×¤Ç¤âÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤Ê¤¤¿Í¤À¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡Ú¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏÉÂ¿Í¥µ¥Þ Vol.20¡Û
¤Ò¤µ¤¨¤ÎÉ×¤Ï¸½ºßµÙ¿¦Ãæ¡£
¾å»Ê¤«¤é¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÇÅ¬±þ¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È»ö¤â°é»ù¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤ËËèÆü°û¤ßÊâ¤¤¤Æ¤ëÍÍ»Ò¡£
¤½¤ó¤ÊËèÆü¤Ë¤·¤ó¤É¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å»Ê¤¬É×¤â¸ò¤¨¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏÉÂ¿Í¥µ¥Þ 20ÏÃ
¤½¤¦¡¢¤Ò¤µ¤¨¤Ï¥ê¥ç¥¦¤Î¥Ø¥½¥¯¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¹ëÍ·¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤È¥Û¥«¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀèÇÚÉ×ÉØ¤Ë¤Ï¥ê¥ç¥¦¤Î¥Ø¥½¥¯¥ê¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¤´ÃÚÁö¤¹¤ëÌóÂ«¤ò¤·¾Úµò½¸¤á¤ËÎå¤à¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãµ¤·¤Æ¤âÃµ¤·¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥ç¥¦¤ÎÎ¢¥¢¥«¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ä¡Ä¡©
º¤¤Ã¤¿µó¶ç¡¢¼¡¤Ê¤ëºîÀï¤ò»î¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÀèÇÚ¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Ê¤ëºîÀï¤È¤·¤Æ¡¢É×¥ê¥ç¥¦¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÅð¤ß¸«¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£Î¢¥¢¥«Ãµ¤·¤Ê¤ó¤ÆËÜ¿Í¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡ª¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥ç¥¦¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¤Ç¤µ¤¨¥¹¥Þ¥Û¤òÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡Ä¡Ä¡£
¤¹¤ë¤ÈÀèÇÚ¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¼¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¤â¤·¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¤Ç²¿¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ò¤µ¤¨¤ÎÎ©¾ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤À¤ÈÀèÇÚ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¸À¤¤¼¡¤Ê¤ëºîÀï¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ï°ìÂÎ¡©
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉ×¤ÏÉÂ¿Í¥µ¥Þ¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¥ß¥ó¥È¡Ë