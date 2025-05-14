Í¶²ý¤µ¤ì¤¿10Âå¾¯½÷¤Ï°äÂÎ¤ÇÈ¯¸« Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¡Ê36¡ËÂáÊá ²áµî¤Ë¤â¼«»¦¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Ç3²óÂáÊá¡Únews23¡Û
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿36ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤ä¼«»¦¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Ç3²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10Âå¤Î¾¯½÷¤òÍ¶¤¤½Ð¤·Ï¢¤ìµî¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢36ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯½÷¤ÏµîÇ¯¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤ä¼«»¦¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤Ç3²óÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦´ßÇÈ¹°¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ßÇÈÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯9·î2Æü¡¢Î¾¿Æ¤ËÌµÃÇ¤Ç10Âå¤Î¾¯½÷¤òÏ¢¤ìµî¤êÍ¶²ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢9·î23Æü¤Ë»³·Á¸©¾å»³»ÔÆâ¤Î»³´ÖÉô¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢´ßÇÈÍÆµ¿¼Ô¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾å»³»Ô¤«¤é´ßÇÈÍÆµ¿¼Ô¤¬½»¤àÊ¡Åç»Ô¤Ï¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¤¹¡£
´ßÇÈÍÆµ¿¼Ô¤È¾¯½÷¤Ï¡¢µîÇ¯6·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢SNS¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ßÇÈÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤È¤ËÍè¤ë¤è¤¦Í¶ÏÇ¡¢9·î2Æü¤Ë»³·Á»ÔÆâ¤Ç¹çÎ®¤·Ï¢¤ìµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³·Á¸©·Ù¤¬ÁÜºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ê¸ý¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿´ßÇÈÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ´ßÇÈÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´ßÇÈÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌ¤À®Ç¯¼ÔÍ¶²ý¤ä¼«»¦¤Û¤¦½õ¤Ê¤É¤ÇÊ¡Åç¸©·Ù¤Ë3²óÂáÊá¤µ¤ì¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£