Chageが、2024年9月23日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催した＜**ChageLiveTour2024〜ちゃげっていうひと〜**＞のライブ映像作品をリリースすることを発表した。

同ライブの音源は4月9日より各種音楽配信サービスにて好評配信中で、ライブの記憶を音でも映像でも何度でも堪能できるとのこと。


さらに、11月から全国8会場で行われる＜Chage Live Tour 2025＞のスケジュールも発表されたので、こちらも是非チェックしていただきたい。

リリース情報

ライブ映像作品『ChageLiveTour2024〜ちゃげっていうひと〜』
発売日：2025年5月14日（水）／音源配信中
価格：7,700円（税込）仕様：Blu-ray 1枚組 片面2層　品番：POXS-25011
販売元：ユニバーサルミュージック合同会社

◆収録曲
組曲WANDERING
勇気の言葉
Begins Now〜万華鏡の刹那〜
THE WOMAN I LOVE
ベンチ
Reason
TOKYO MOON
永遠の謎
SOME DAY
幸せな不条理
すごくこまるんだ
ふたりの愛ランド
ロマンシングヤード
Well, Well, Well
equal
飾りのない歌
横顔の月
WINDY ROAD


ツアー情報

＜Chage Live Tour 2025 スケジュール＞
2025年
11月1日（土）愛知・Zepp Nagoya
11月2日（日）大阪・Zepp Namba
11月8日（土）福岡・Zepp Fukuoka
11月9日（日）広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
11月14日（金）神奈川・CLUB CITTA’ 川崎
11月15日（土）宮城・Sendai PIT
11月23日（日）東京・Zepp DiverCity
11月30日（日）北海道・Zepp Sapporo

関連リンク

◆Chage オフィシャルサイト
◆Chage オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Chage オフィシャルInstagram