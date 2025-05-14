Chage、2024年Zepp DiverCityでのライブBD本日発売。＜Chage Live Tour 2025＞スケジュール発表も
Chageが、2024年9月23日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催した＜**ChageLiveTour2024〜ちゃげっていうひと〜**＞のライブ映像作品をリリースすることを発表した。
同ライブの音源は4月9日より各種音楽配信サービスにて好評配信中で、ライブの記憶を音でも映像でも何度でも堪能できるとのこと。
さらに、11月から全国8会場で行われる＜Chage Live Tour 2025＞のスケジュールも発表されたので、こちらも是非チェックしていただきたい。
リリース情報
発売日：2025年5月14日（水）／音源配信中
価格：7,700円（税込）仕様：Blu-ray 1枚組 片面2層 品番：POXS-25011
販売元：ユニバーサルミュージック合同会社
◆収録曲
組曲WANDERING
勇気の言葉
Begins Now〜万華鏡の刹那〜
THE WOMAN I LOVE
ベンチ
Reason
TOKYO MOON
永遠の謎
SOME DAY
幸せな不条理
すごくこまるんだ
ふたりの愛ランド
ロマンシングヤード
Well, Well, Well
equal
飾りのない歌
横顔の月
WINDY ROAD
ツアー情報
2025年
11月1日（土）愛知・Zepp Nagoya
11月2日（日）大阪・Zepp Namba
11月8日（土）福岡・Zepp Fukuoka
11月9日（日）広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
11月14日（金）神奈川・CLUB CITTA’ 川崎
11月15日（土）宮城・Sendai PIT
11月23日（日）東京・Zepp DiverCity
11月30日（日）北海道・Zepp Sapporo
関連リンク
◆Chage オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Chage オフィシャルInstagram