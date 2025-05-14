BE:FIRST、約30万人を動員した4大ドームツアー『2:BE』の映像がPrime Videoで独占配信スタート
■「Sailing」は、『SPECIAL EDITED VERSION「ONE PIECE」魚人島編』主人公のモンキー・D・ルフィからのサプライズによる掛け声からスタート！
BE:FIRSTが2024年11月から2025年2月にかけて開催し、約30万人を動員した自身初の4大ドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』の映像の配信が、Prime Videoにて5月14日0時からスタートした。
4都市9公演を回ったドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』は、昨年8月にリリースした2ndアルバム『2:BE』を引っ提げ実施。「Mainstream」や「Boom Boom Back」といった代表曲はもちろん、“宇宙”をコンセプトにド派手な演出ともに、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるライブパフォーマンスを繰り広げた。
ライブでしか観ることのできないダンスブレイクや、TVアニメ『SPECIAL EDITED VERSION「ONE PIECE」魚人島編』エンディング主題歌として書き下ろされた「Sailing」では、主人公のモンキー・D・ルフィからのサプライズによる掛け声からスタートするなど、見どころも満載だ。
BE:FIRSTはアメリカ、アジア、ヨーロッパの全12都市を回る初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を開催中。5月28日にはニューシングル「GRIT」をリリースする。
配信情報
Prime Video『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』
05/14（水）00:00配信開始
リリース情報
2025.05.28 ON SALE
SINGLE「GRIT」
『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』配信URL ※Prime Video
https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0F5854KTJ/ref=atv_dp_share_cu_r
ニューシングル「GRIT」特設サイト
https://befirst-sp.com/GRIT/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/