韓国発の9人組グローバルガールズグループ・TWICEがきょう14日、通算5作目となるベストアルバム『#TWICE5』をリリースした。『#TWICE』シリーズは、これまでに日本語詞と韓国語詞の両バージョンを収録した構成で、国内外のファンから高い支持を得てきた人気シリーズ。前作『#TWICE4』から約3年ぶりとなる同作には、世界的なヒット曲「Talk that Talk」をはじめ、「SET ME FREE」「ONE SPARK」といった話題曲の日本語バージョンが収録されており、大きな注目を集めている。

先行配信された「Talk that Talk -Japanese ver.-」は、「日本語バージョンも良い!」「日本語の歌詞の響きが可愛い!」など、SNS上でも好意的な反応が相次いでおり、日本語詞への親和性の高さを再認識させる仕上がりとなっている。TWICEは昨年7月、日本最大級のスタジアムである神奈川・日産スタジアムにて、ワールドツアー『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』の最終公演を開催。海外女性アーティストとしては初となる同スタジアムでの単独公演を成功させるなど、その存在感をさらに高めている。