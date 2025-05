ジェノアの注目株は今夏ステップアップが濃厚になっている。



『GiveMeSport』のベン・ジェイコブス氏によると、ジェノアに所属する22歳のベルギー代表DFコニ・デ・ウィンターにインテルやナポリに加えてトッテナム・ホットスパーやウェストハム・ユナイテッド、クリスタル・パレスが興味を示しているという。



ユヴェントスの下部組織出身であるデ・ウィンターは2022年7月にユヴェントスU-23からエンポリにレンタル移籍を果たすとその翌年8月にはジェノアにレンタル移籍。今季からはユヴェントスからジェノアに完全移籍しており、22歳ながらもここまでセリエA23試合で3ゴールと活躍している。





Koni De Winter was left free at the back post #GenoaMonza pic.twitter.com/73IqihCMbB