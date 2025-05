バイエルン・ミュンヘンは新たなDF獲得に近づいているようだ。



『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、今季限りでバイヤー・レヴァークーゼンとの契約が満了となるドイツ代表DFヨナタン・ターはバイエルンへのフリー移籍が近づいているという。



現在28歳のターは、ハンブルガーSVでキャリアをスタートさせると、その後はフォルトゥナ・デュッセルドルフへの期限付き移籍などを経験し、2015年に現在のレヴァークーゼンに完全移籍。加入後はここまで公式戦401試合に出場し、18ゴールを記録するなど主力として活躍。昨季もクラブのブンデスリーガ無敗優勝に大きく貢献するなど守備の要として躍動していた。





